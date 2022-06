Chelsea Sepakat Pinjamkan Lukaku ke Inter Milan dengan Biaya Rp124 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Reuni Romelu Lukaku dengan Inter Milan tampaknya akan segera terjadi, Chelsea dikabarkan bersedia meminjamkan sang pemain.

Penyerang Chelsea, Romelu Lukaku, sudah dikait-kaitkan dengan Inter Milan selepas penampilan kurang maksimal yang ia tunjukkan musim ini.

Kembali ke Chelsea pada musim lalu, Romelu Lukaku melesakkan 15 gol dari 44 laga.

Performa itu memang tak buruk-buruk amat. Hanya saja, Lukaku punya data yang lebih moncer di Inter Milan.

Dalam 95 penampilan bersama Nerazzurri, Lukaku mencetak 64 gol sekaligus mengantarkan Inter Milan meraih gelar scudetto pada musim keduanya di sana.

Pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano, mencuit dalam media sosialnya bahwa kesepakatan Inter Milan dan Chelsea mengenai Lukaku telah tercapai.

"Romelu Lukaku kembali ke Inter, here we go dan terkonfirmasi! Kesepakatan penuh telah tercapai untuk peminjaman hingga Juni 2023, biaya 8 juta euro (Rp124 miliar) beserta klausul tambahan," tulis Fabrizio Romano.

"Gaji Lukaku sekitar 8 juta euro, tidak ada opsi pembelian atau kewajiban menebus, klausul tambahan tergantung performa tim," tulis Romano.

Lukaku hanya satu dari dua penyerang yang diincar Inter Milan pada bursa transfer kali ini.

Setelah kepindahan Lukaku nyaris tercapai, La Beneamata mengalihkan fokus kepada Paulo Dybala yang berstatus bebas transfer.

