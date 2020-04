Serie A akan Kembali Bergulir, Pjanic dan Alexis Sanchez Kembali ke italia

Bisnis.com, JAKARTA - Gelandang Juventus Miralem Pjanic kembali ke Italia untuk menjalani latihan bersama pada 4 Mei menjelang kemungkinan digulirkannya kembali Serie A pada 27-31 Mei mendatang.

Hal itu diperlihatkan pemain Bosnia tersebut dengan mengunggah foto di laman media sosial yang dipantau di Jakarta, Senin (20/5/2020), sebelum menaiki pesawat terbang. Pada bagian caption, mantan pemain AS Roma tersebut menulis "Back To The Business."

Selain Pjanic, beberapa pemain lainnya seperti, Alexis Sanchez yang bermain untuk Inter Milan juga kembali ke klub.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah menyatakan bahwa musim liga baru akan diteruskan saat kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dapat dijamin.

Para pemain akan menjalani sejumlah pemeriksaan dan diambil darah dan tes Swab sebelum Liga Italia bergulir.

Karantina yang diterapkan pemerintah Italia akan berakhir pada 3 Mei mendatang. Sehingga muncul peluang liga akan dapat diteruskan pada bulan depan.

Namun, Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora sempat menyatakan keraguannya bahwa liga akan dapat kembali dimainkan pada Mei.

Sikap itu berbeda dengan yang diperlihatkan Presiden FIGC Gabriele Gravina yang ingin musim 2019/2020 dapat segera dilanjutkan. Gravina bahkan sempat melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang keberatan dengan dilanjutkannya kompetisi musim ini.

"Pihak-pihak yang memprovokasi pembatalan musim adalah mereka yang tidak menyukai sepak bola atau orang-orang Italia, dan ingin mengambil harapan masa depan dan dimulainya kembali (kompetisi) sepak bola," kata Gravina kepada radio Rai pada Jumat minggu lalu.

