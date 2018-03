Share this post :

Bisnis.com, BERLIN - Striker Jerman Thomas Mueller bersama gelandang Mesut Ozil dan Emre Can akan absen di pertandingan persahabatan melawan Brasil pada Selasa (27/3/2018) di Berlin, Jerman, kata Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB).



Mueller, 28, dan playmaker Arsenal Ozil keduanya tampil dalam pertandingan imbang Jerman dengan tempo tinggi 1-1 dengan Spanyol pada Jumat (23/3/2018), dengan striker Bayern Munich mencetak gol penyama untuk membatalkan gol pembuka Rodrigo Moreno.



"Thomas Mueller dan Mesut Ozil tidak akan bepergian dengan skuad ke Berlin," kata DFB di akun Twitter resmi mereka.



Can, 24, dikesampingkan dari pertandingan melawan Spanyol dengan cedera punggung dan telah kembali ke klub Liga Premier Liverpool setelah gagal pulih pada waktunya untuk bentrokan melawan Brasil.



"Masalah punggung membuatnya tanpa kesempatan bermain melawan Brasil pada Selasa, Emre Can telah kembali ke rumah hari ini. Semoga segera sembuh," DFB tweeted pada hari Sabtu (24/3/2018).



Badan tim nasional Jerman juga mengatakan gelandang Bayern Munich Sebastian Rudy, yang absen dalam pertandingan Spanyol setelah kelahiran putranya pada Kamis, telah bergabung kembali dengan skuad.



Juara bertahan Jerman dari hasil undian masuk di Grup F di Piala Dunia pada Juni, bersama Meksiko, Korea Selatan dan Swedia.

