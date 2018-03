Para pemain Brasil memberi salam ke penonton setelah meremukkan tuan rumah Rusia dengan skor telak 3-0. - Reuters/Sergei Karpukhin

Bisnis.com, JAKARTA – Rusia, tuan rumah Piala Dunia 2018, dan Australia mendapatkan pelajaran penting ketika menerima kekalahan telak dalam pertandingan uji coba.

Rusia menerima kekalahan telak 0-3 dari tamunya Brasil dalam pertandingan yang digelar di Stadion Luzhniki di Moskwa pada Sabtu dini hari WIB (24/3/2018).

Ketiga gol juara dunia lima kali itu dicetak seluruhnya pada 45 menit babak kedua. Bek Inter Milan Joao Miranda membuka keunggulan Brasil ketika babak kedua berjalan 8 menit.

Dua gol lainnya dilesakkan dua pemain FC Barcelona. Pada menit ke-62 Philippe Coutinho menggandakan keunggulan tim tamu melalui eksekusi penalti.

Hanya berselang 4 menit kemudian Paulinho sukses mencatatkan nama di papan skor dan mengakhiri pertandingan dengan tiga gol tanpa balas.

Brasil harus tampil tanpa kapten sekaligus pemain bintang Neymkar da Silva Santos Jr. yang masih harus berkutat memuluhkan diri dari cedera.

Di putaran final Piala Dunia 2018 pada Juni-Juli mendatang, tuan rumah Rusia berada di Grup A dengan status unggulan dan akan bertarung melawan Uruguay, Arab Saudi, dan Tunisia. Sedangkan Brasil unggulan Grup E dan tergabung bersama Kosta Rika, Serbia, dan Swiss.

Sementara itu, Australia, yang lolos ke Rusia dari zona Asia, dihajar tuan rumah Norwegia—yang gagal lolos ke Rusia—dengan skor telak 1-4 di Stadion Ullevaaal di Kota Oslo.

Aktor penting kemenangan Norwegia ialah Ola Williams Kamara. Striker berusia 28 tahun dan berdarah Sierra Leone itu mencetak hattrick dengan tiga golnya pada menit ke-36, 57, dan injury time babak kedua.

Satu gol lainnya untuk tuan rumah dikontribusi Tore Reginiussen ketika babak kedua baru memasuki menit ke-3. Sedangkan satu-satunya gol Australia dicetak Jackson Irvine pada menit ke-19 yang sempat membuka keunggulan tim tamu lebih dahulu sebelum kemudian dibalikkan dengan empat gol tuan rumah.

Pelajaran penting juga diraih Timnas Jepang yang ditahan Mali—yang juga gagal lolos ke Rusia—dengan skor 1-1 di Stadion Maurice Dufrasne di Liege, Belgia.

Jepang bahkan nyaris menelan kekalahan dan baru mampu membalas ketika injury time babak kedua telah berjalan selama 5 menit melalui kontribusi Shoya Nakajima. Sebelumnya Abdoulay Diaby sukses mengonversi penalti menjadi gol 2 menit menjelang turun minum.

Hasil pertandingan uji coba tim-tim kontestan Piala Dunia 2018: Jepang 1 vs Mali 1; Rusia 0 vs Brasil 3; Senegal 1 vs Uzbekistan 1; Norwegia 4 vs Australia 1.

Sumber : Reuters