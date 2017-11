Gelandang AZ Mats Seuntjens (kiri) menjebol gawang Roda JC. - Eredivisie.nl

Bisnis.com, JAKARTA - AZ Alkmaar naik ke posisi ketiga dalam klasemen sementara Eredivisie Belanda setelah menundukkan tuan rumah Roda JC Kerkrade dengan skor tipis 1-0.

Dalam pertandingan penutup pekan ke-12 di Stadion Parkstad di Kerkrade, gol penentu kemenangan tim tamu baru terjadi 6 menit menjelang laga usai, dikontribusi Mats Seuntjens.

Ketika mencetak gol, pemain dengan posisi gelandang serang tersebut baru bermain sekitar 16 menit, masuk menggantikan Joris van Overeem pada menit ke-68.

Dengan tambahan 3 angka, AZ naik satu setrip ke peringkat ketiga menggeser PEC Zwolle yang sebelumnya di kandang sendiri ditaklukkan pemimpin klasemen PSV Eindhoven 0-1.

Nilai AZ saat ini 25, sama dengan tim raksasa Ajax Amsterdam, namun AZ kalah selisih gol dari Ajax yang sebelumnya dalam laga pekan kali ini menang dengan skor supertelak 8-0 atas NAC Breda.

Adapun di pemuncak klasemen, ada PSV Eindhoven kokoh dengan koleksi 33 angka atau 8 poin di atas Ajax.

Sedangkan bagi Roda JC, hasil laga kali ini semakin menenggelamkannya di dasar klasemen dengan nilai hanya 7 hasil dua kemenangan, satu imbang, dan sembilan kali kalah.

Hasil lengkap pekan ke-12 yang berakhir Senin dini hari WIB (20/11/2017): Twente 0 vs Heerenveen 4; Feyenoord 1 vs VVV 1; NAC 0 vs Ajax 8; Willem II 2 vs Sparta 2; ADO 4 vs Heracles 1; PEC Zwolle 0 vs PSV 1; Utrecht 3 vs Excelsior 1; Groningen 4 vs Vitesse 2; Roda JC 0 vs AZ 1.

Sumber : Eredivisie.nl