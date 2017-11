Ujung tombak Werder Bremen Max Kruse - Bundesliga.com

Bisnis.com, JAKARTA - Schalke 04 naik ke peringkat kedua klasemen sementara Bundesliga Jerman, sementara Werder Bremen keluar dari zona degradasi, setelah keduanya mencatat kemenangan dalam laga pekan ke-12.

Schalke menghantam tim papan bawah Hamburg SV dengan skor 2-0 di Stadion Veltins-Arena di Gelsenkirchen.

Di hadapan lebih dari 62.000 pendukungnya, Schalke menjebol gawang tim tamu dari titik penalti yang dieksekusi striker asal Argentina pada menit ke-17 serta menggandakan keunggulan melalui pemain asal Austria Guido Byrgstaller pada menit 77.

Dengan kemenangan itu, Schalke naik ke posisi kedua mendekati Bayern Munchen di posisi teratas sekaligus menggusur RB Leipzig yang sehari sebelumnya dipaksa imbang 2-2 oleh Bayer 04 Leverkusen. Nilai keduanya sama-sama 23, tetapi Schalke unggul selisih gol 6 berbanding 5.

Posisi teratas masih milik juara bertahan Bayern Munchen dengan koleksi 29 poin, sementara Hamburg SV makin terpaku di papan bawah, slot ke-15 dengan nilai hanya 10.

Dalam laga lainnya, Werder Bremen menang telak 4-0 atas Hannover 96 di Stadion Weser yang ditandai hattrick Max Kruse dengan tiga golnya pada menit ke-55, 59, dan 78. Kruse juga memasok assist bagi gol pembuka pada menit ke-39 yang dituntaskan menjadi gol oleh Fin Bartels.

Tambahan 3 poin hasil kemenangan perdana musim ini mengangkat Werder Bremen keluar zona degradasi dan kini duduk di posisi ke-16 dengan nilai 8. Posisi ke-16 khusus slot jalur play-off promosi-degradasi melawan tim peringkat ketiga 2.Bundesliga di akhir musim nanti.

Sedangkan bagi Hannover 96, kekalahn telak ini menahannya di posisi kedelapan dengan koleksi 18 angka.

Hasil lengkap pekan ke-12 yang berakhir Senin dini hari WIB (20/11/2017): Stuttgart 2 vs Borussia Dortmund 1; Bayern Munchen 3 vs Augsburg 0; Hoffenheim 1 vs Eintracht Frankfurt 1; Bayer Leverkusen 2 vs RB Leipzig 2; Mainz 1 vs Koln 0; Wolfsburg 3 vs Freiburg 1; Hertha Berlin 2 vs Borussia Monchengladbach 4; Schalke 2 vs Hamburg SV 0; Werder Bremen 4 vs Hannover 0.

Sumber : Soccerway & Bundesliga.com