Pelatih Valencia Marcelino Garcia Toral sukses mengantar anak asuhnya menang beruntun dalam delapan pertandingan La Liga. - Squawka.com

Bisnis.com, JAKARTA - Valencia memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen sementara Divisi Primer La Liga Spanyol, Barcelona, setelah klub berjuluk Los Che itu mengalahkan Espanyol dengan skor 2-0 pada pertandingan pekan ke-12 di Stadion RCDE.

Poin penuh yang diraih Valencia di markas Espanyol membuat tim asuhan Marcelino Garcia itu mengumpulkan 30 poin, atau hanya terpaut 4 angka dari Barcelona di puncak klasemen.

Valencia bahkan unggul 6 angka dari dua klub ibu kota, Real dan Atletico Madrid, yang menduduki posisi ketiga dan keempat. Adapun Espanyol, rival sekota Barcelona, duduk di peringkat 13 dengan 13 poin dari 12 laga.

Valencia memerlukan 67 menit untuk menjebol gawang Espanyol melalui sepakan gelandang asal Prancis yang dipinjam dari Inter Milan, Geoffrey Kondogbia.

Kondogbia bisa dikatakan telah mencetak gol cantik karena melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang mengantar bola meluncur kencang ke sudut atas gawang, imbas kesalahan pemain Espanyol, Martin Caricol, yang membuang bola ke arahnya.

Pemain Espanyol kembali melakukan kesalahan yang berbuah gol saat Victor Sanchez berupaya menghalau umpan jauh Carlos Soler dari sisi kanan. Namun bola sundulan Sanchez justru terjatuh di kaki Santi Mina yang berlari hingga ke mulut gawang.

Santi Mina pun langsung menyambar bola liar itu untuk mengubah skor menjadi 2-0 pada menit 83. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.

Ini menjadi rekor baru bagi Valencia dengan memetik kemenangan delapan kali beruntun di ajang Divisi Primer La Liga yang direalisasikannya di bawah arahan pelatih Marcelino Garcia Toral.

Terakhir kali Valencia gagal memetik poin penuh ialah pada pekan keempat ketika ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Levante saat derby Valencia dalam pertandingan di Stadion Ciudad de Valencia pada pertengahan September lalu.

Hasil pekan ke-12 hingga Senin pagi WIB (20/11/2017): Girona 1 vs Sociedad 1; Getafe 4 vs Alaves 1; Leganes 0 vs Barcelona 3; Sevilla 2 vs Celta Vigo 1; Atletico 0 vs Madrid 0; Malaga 3 vs Deportivo La Coruna 2; Espanyol 0 vs Valencia 2; Las Palmas 0 vs Levante 2; Athletic Bilbao 1 vs Villarreal 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Selasa, 21 November:

03:00 Eibar vs Real Betis.

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara