David Moyes ketika melihat anak asuhnya yang baru, West Ham, dikalahkan Watford. - Reuters/Eddie Keogh

Bisnis.com, JAKARTA - West Ham United menelan kekalahan dari Watford dengan skor 0-2 pada laga debut pelatih baru, David Moyes, yang menukangi The Hammers setelah menggantikan Slaven Bilic yang dipecat awal bulan ini.

Pada laga pekan ke-12 Liga Primer Inggris di Stadion Vicarage Road yang berakhir pada Senin dini hari WIB (20/11/2017), kemenangan Watford yang tercipta dari gol Will Hughes dan Richarlison memperpanjang catatan kekalahan West Ham dalam lima pertandingan terakhir.

The Hammers pun tetap berada di urutan ketiga dari bawah klasemen, terpaut satu poin dari posisi aman. Sedangkan Watford di peringkat delapan dengan koleksi 18 poin.

Moyes menerima kontrak jangka pendek dari manajemen West Ham meskipun pelatih asal Skotlandia itu gagal bersama Sunderland yang terdegradasi dari Liga Primer pada musim lalu.

Kegagalannya di Sunderland, Manchester United, dan Real Sociedad telah menodai pekerjaan bagus yang dilakukannya bersama Everton beberapa tahun lalu.

Pada laga ini, para pemain West Ham juga terlihat bermain tanpa semangat sehingga bisa dipastikan Moyes memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki klub London itu.

Di sisi lain, keberadaan Watford di papan tengah klasemen Liga Primer membuat Everton tertarik mendatangkan pelatih Marco Silva ke Goodison Park. Watford pun menolak pendekatan Everton untuk pelatih itu.

Marco Silva dinilai memberikan perubahan yang besar untuk permainan Watford yang menjadi lebih cepat dan terbuka. Hal itu pun terlihat saat mereka mengalahkan West Ham.

Pada jalannya laga, Watford langsung memimpin 1-0 lewat gol Hughes yang meneruskan sepakan Andre Grey memanfaatkan lemahnya pertahanan West Ham.

Cheikhou Kouyate berkesempatan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, namun sepakan gelandang West Ham itu ditepis kiper Heurelho Gomes. Gomes kembali melakukan penyelamatan gemilang dengan menghentikan peluang Marko Arnautovic.

Moyes terlihat frustrasi pada babak kedua saat peluang emas Kouyate tidak berbuah gol. Dan beberapa saat kemudian Watford menggandakan kedudukan berkat gol Richarlison yang meneruskan umpan Hughes. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Hasil pekan ke-12 hingga Senin dini hari WIB: Arsenal 2 vs Tottenham Hotspur 0; Bournemouth 4 vs Huddersfield Town 0; Burnley 2 vs Swansea City 0; Crystal Palace 2 vs Everton 2; Leicester City 0 vs Manchester City 2; Liverpool 3 vs Southampton 0; West Bromwich Albion 0 vs Chelsea 4; Manchester United 4 vs Newcastle United 1; Watford 2 vs West Ham United 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Selasa, 21 November:

03:00 Brighton & Hove Albion vs Stoke City.

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara/AFP