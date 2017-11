Nicolas Isimat-Mirin, penentu kemenangan PSV Eindhoven atas PEC Zwolle. - L\'Equipe

Bisnis.com, JAKARTA - PSV Eindhoven mempertegas kepemimpinannya di klasemen sementara Eredivisie Belanda setelah menundukkan tuan rumah PEC Zwolle 1-0 dalam laga pekan ke-12 yang berlangsung pada Minggu malam WIB (19/11/2017).

Bertarung di Stadion Mac3Park di Zwolle, gol semata wayang yang menentukan kemenangan tim tamu dicetak Nicolas Isimat-Mirin ketika pertandingan telah memasuki menit ke-3 injury time babak kedua.

Dengan kemenangan tersebut, PSV mantap di posisi teratas klasemen sementara Eredivisie dengan koleksi 33 angka atau 7 poin meninggalkan Ajax Amsterdam di peringkat kedua.

Sementara itu, PEC Zwolle tertahan di peringkat keempat dengan nilai 22, sama dengan AZ Alkmaar di slot ketiga dan tengah memainkan laga pekan ke-12 melawan tuan rumah Roda JC Kerkrade.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu tengah malam WIB: Twente Enschede 0 vs SC Heerenveen 4; Feyenoord Rotterdam 1 vs VVV Venlo 1; NAC Breda 0 vs Ajax Amsterdam 8; Willem II Tilburg 2 vs Sparta Rotterdam 2; ADO Den Haag 4 vs Heracles 1; PEC Zwolle 0 vs PSV Eindhoven 1; Utrecht 3 vs Excelsior 1; Groningen 4 vs Vitesse Arnhem 2; Roda JC Kerkrade 0 vs AZ Alkmaar 0 (hingga akhir babak I).

Sumber : Soccerway