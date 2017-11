Ajax Amsterdam - Twitter AFC Ajax

Bisnis.com, JAKARTA - Ajax Amsterdam terus memberi tekanan kepada pemimpin klasemen sementara Eredivisi Belanda, PSV Eindhoven.

Dalam laga pekan ke-12 kompetisi teratas dalam sistem sepak bola Belanda itu yang berlangsung pada Minggu pagi WIB (19/11/2017), Ajax menelan tuan rumah NAC Breda yang merupakan tim promosi dengan skor supertelak 8-0.

Bertanding di Stadion Rat Verlegh di Breda, Donny van de Beek mencetak hattrick dengan tiga golnya pada menit ke-18, 26, dan 75.

Adapun lima gol lainnya dipersembahkan Matthijs de Ligt (13’ dan 33’), David Neres (29’), penalti Lasse Schone (66’), dan Klaas-Jan Huntelaar (73’).

Pesta gol membuat Ajax terus menjaga jarak rapat dengan pemimpin klasemen sementara PSV Eindhoven. PSV mendulang nilai 30 atau terpaut 5 angka dari Ajax di posisi kedua.

PSV berpotensi menjauhi Ajax lagi jika bisa menangguk poin penuh kala jumpa tuan rumah PEC Zwolle.

Sementara itu, NAC Breda makin terbenam di papan bawah, di posisi ke-17 dari 18 tim, dengan nilai hanya 9.

Nasib berbeda dialami juara bertahan Feyenoord Rotterdam yang juga bertemu tim promosi VVV Venlo. Feyenoord dipaksa seri 1-1 di kandang sendiri, Stadion De Kuip.

Nicolai Jorgensen membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, namun upaya tuan rumah untuk balik ke jalur kemenangan gagal setelah datang gol balasan VVV Venlo hanya 5 menit menjelang laga usai melalui kontribusi gol Damian van Bruggen.

Ini menjadi hasil imbang keempat dalam lima laga liga terakhir, satu lainnya berupa kekalahan dari Ajax 1-4 di kandang sendiri, De Kuip. Akibatnya, Feyenoord kini terpuruk di posisi keenam dengan nilai 19. Sedangkan VVV di posisi 12 dengan nilai 14.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu pagi WIB:Enschede 0 vs SC Heerenveen 4; Feyenoord Rotterdam 1 vs VVV Venlo 1; NAC Breda 0 vs Ajax Amsterdam 8; Willem II Tilburg 2 vs Sparta Rotterdam 2.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

18:30 ADO Den Haag vs Heracles

20:30 PEC Zwolle vs PSV Eindhoven

20:30 Utrecht vs Excelsior

20:30 Groningen vs Vitesse Arnhem

22:45 Roda JC Kerkrade vs AZ Alkmaar.

Sumber : Reuters