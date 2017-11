Ilustrasi bola Bundesliga - Bundesliga.com

Bisnis.com, JAKARTA - Borussia Monchengladbach naik ke peringkat ketiga, merapat ke Bayern Munchen dan RB Leipzig setelah menundukkan tuan rumah Hertha Berlin dalam lanjutan pekan ke-12 Bundesliga Jerman.

Dalam laga pada Minggu dini hari WIB (19/11/2017) di Stadion Olimpiade Berlin, Gladbach langsung unggul 0-3 dalam 20 menit pertama melalui kontribusi gol Lars Stindl (5’), penalti Thorgan Hazard (14’), dan Raffael Caetano (20’).

Tuan rumah sempat mencoba bangkit dengan membalas dua gol lewat persembahan Cedad Ibisevic (28’) dan Mitchell Weiser (71’), namun Raffael kembali membuat tamu menjauh dengan skor 2-4 setelah memasok gol keduanya pada menit ke-77.

Dengan kemenangan itu, Gladbach mengoleksi 21 angka, terringgal 2 poin dari peringkat kedua Leipzig yang pada laga pekan ini dipaksa imbang Bayer Leverkusen 2-2, sedangkan Bayern Munchen masih di posisi teratas dengan 29 angka.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu dini hari WIB: Stuttgart 2 vs Borussia Dortmund 1; Bayern Munchen 3 vs Augsburg 0; Hoffenheim 1 vs Eintracht Frankfurt 1; Bayer Leverkusen 2 vs RB Leipzig 2; Mainz 1 vs Koln 0; Wolfsburg 3 vs Freiburg 1; Hertha Berlin 2 vs Borussia Monchengladbach 4.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

21:30 Schalke 04 vs Hamburg SV

Senin, 20 November:

00:00 Werder Bremen vs Hannover 96.

Sumber : Reuters