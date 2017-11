Share this post :

Pemain Napoli Lorenzo Insigne - Reuters/Ciro de Luca

Bisnis.com, JAKARTA - Napoli dan AS Roma sama-sama mencatat kemenangan dengan skor tipis 2-1 dalam dua big match yang mengawali pekan ke-13 Serie A Italia.

Pemimpin klasemen sementara Napoli mengatasi AC Milan di Stadion San Paolo pada Minggu pagi WIB (19/11/2017). Di hadapan pendukungnya, klub Partenopei unggul lebih dulu 2-0 melalui kontribusi Lorenzo Insigne (33’) dan Piotr Zielinski (72’).

Tamu baru bisa memberi sebiji gol balasan ketika pertandingan telah memasuki injury time babak kedua melalui sumbangsih Alessio Romagnoli, sehingga skor akhir 2-1 untuk tuan rumah berjuluk Partenopei.

Kemenangan itu membuat Napoli menegaskan posisi teratas klasemen sementara dengan nilai 35, berselisih empat poin dari juara bertahan Juventus yang berada di slot kedua. Adapun AC Milan berada di slot ketujuh dengan nilai 19.

Sementara itu dalam derby ibu kota di Stadion Olimpico di Roma, AS Roma yang bertindak sebagai tuan rumah juga berhasil menang 2-1 atas Lazio.

Skor hingga turun minum masih tanpa gol. Babak kedua berjalan 4 menit, Roma membuka skor lewat penalti Diego Perotti. Hanya 4 menit kemudian, pada menit 53, gelandang berayah Indonesia Radja Nainggolan menggandakan keunggulan Roma.

Lazio hanya mampu memberikan satu gol balasan dari penalti Ciro Immobile pada menit ke-72. Skor akhir 2-1 untuk Roma.

Berkat tambahan 3 angka, Roma kini menghuni posisi ketiga dengan nilai 30, sama dengan Inter Milan, tapi Roma unggul selisih gol. Namun, Roma rentan turun peringkat lagi, karena Inter baru akan memainkan laga pekan ini pada Senin dini hari WIB (20/11/2017) menjamu Atalanta Bergamo.

Sedangkan bagi Lazio, kekalahan ini membuat skuat asuhan Simone Inzaghi tertahan di peringkat kelima dengan 28 angka.

Sejauh ini, hanya dua tim yang belum tersentuh kekalahan yakni Napoli di slot teratas dan Inter Milan dengan koleksi 30 angka di peringkat keempat.

Hasil pekan ke-13 Serie A hingga Minggu pagi WIB: AS Roma 2 vs Lazio 1; Napoli 2 vs AC Milan 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

18:30 Crotone vs Genoa

21:00 Benevento vs Sassuolo

21:00 Sampdoria vs Juventus

21:00 SPAL vs Fiorentina

21:00 Torino vs Chievo Verona

21:00 Udinese vs Cagliari

Senin, 20 November:

02:45 Inter Milan vs Atalanta Bergamo

Selasa, 21 November:

02:45 Hellas Verona vs Bologna.

Sumber : Reuters