Penyerang Atletico Madrid Angel Correa (kedua kiri) gagal menuntaskan peluang di hadapan gawang Real Madrid. - Reuters/

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid makin sulit untuk mempertahankan gelar juara La Liga Spanyol setelah dalam laga pekan ke-12 pada Minggu pagi WIB (19/11/2017) ditahan imbang tuan rumah Atletico Madrid tanpa gol.

Dalam derby Madrid di Stadion Wanda Metropolitano itu, sebagaimana tayangan langsung SCTV, seperti biasanya Real Madrid selalu mengambil posisi menyerang, sebaliknya Atletico lebih memilih memperketat barisan belakang dan mengandalkan serangan balik.

Taktik pelatih Atletico Diego Simeone terbukti manjur. Sejumlah serangan yang semula mengarah menjadi peluang bagi Real Madrid, akhirnya dimentahkan oleh barisan pertahanan yang ketat milik Atletico, selain karena penampilan ciamik kiper Jan Oblak.

Bahkan peluang terbaik dalam laga ini menjadi milik Atletico pada menit ke-79, Kevin Gameiro, yang baru 2 menit masuk menggantikan Thomas Teye Partey, me-lob bola melewati kiper Real Kiko Casilla, tetapi bek Raphael Varane menjadi pahlawan dengan menyapu si kulit bundar tepat di garis gawang.

Semenit kemudian, Atletico berhak atas hadiah penalti ketika tendangan Yannick Carrasco mengenai tangan Cristiano Ronaldo yang membantu bertahan di kotak penalti Real, tetapi wasit David Fernandez mengabaikannya.

Pada menit 81 giliran tendangan keras Ronaldo menghantam tangan bek Atletico Diego Godin di kotak terlarang, namun lagi-lagi wasit menganggap tidak perlu dihukum dengan tendangan penalti.

Dengan hasil ini, Real Madrid dan Atletico berurutan di posisi ketiga dan keempat dalam klasemen sementara La Liga dengan nilai masing-masing 24 atau 10 angka tertinggal dari pemuncak klasemen sementara FC Barcelona dan 3 angka di belakang peringkat kedua Valencia yang belum memainkan laga pekan ini melawan tuan rumah Espanyol.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu pagi WIB: Girona 1 vs Real Sociedad 1; Getafe 4 vs Deportivo Alaves 1; Leganes 0 vs Barcelona 3; Sevilla 2 vs Celta Vigo 1; Atletico Madrid 0 vs Real Madrid 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

18:00 Malaga vs Deportivo La Coruna

22:15 Espanyol vs Valencia

Senin, 20 November:

00:30 Las Palmas vs Levante

02:45 Athletic Bilbao vs Villarreal

Selasa, 21 November:

03:00 Eibar vs Real Betis.