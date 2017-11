Share this post :

Dua andalan FC Barcelona, Lionel Messi (kiri) dan Luis Suarez - Reuters/Juan Medina

Bisnis.com, JAKARTA - FC Barcelona menegaskan kepemimpinannya di klasemen sementara Divisi Primer La Liga Spanyol setelah menghantam tuan rumah Leganes dengan skor telak 3-0 dalam pekan ke-12 pada Sabtu malam WIB (18/11/2017).

Dua dari tiga gol skuat asuhan Ernesto Valverde dalam pertarungan di Stadion Municipal Butarque di Leganes dipersembahkan oleh striker Luis Suarez pada menit ke-28 dan 60, sedangkan Jose Paulinho melengkapi menjadi tiga gol tanpa balas pada menit ke-90.

Dengan kemenangan itu, FC Barcelona semakin tegas memimpin klasemen sementara Divisi Primer La Liga dengan koleksi 34 angka, jauh meninggalkan Valencia di posisi kedua dengan nilai 27 tapi belum memainkan pertandingan pekan ke-12.

Kemenangan Barcelona ini memang telah diprediksi Bola.Bisnis.com sebelum pertandingan dimulai, lantaran Leganes tuan rumah sedang limbung dan menelan kekalahan dalam dua pertandingan terakhir sebelumnya.

Adapun big match pekan ini ialah derby Madrid, Atletico menjamu Real Madrid. Keduanya berimpit dalam klasemen, dengan nilai sama-sama 23, Madrid unggul selisih gol 13 berbanding 10 sehingga duduk di posisi ketiga dan Atletico keempat.

Kedua tim tengah berburu nilai penuh demi mengejar pemimpin klasemen FC Barcelona yang telah mengoleksi nilai 31, dan juga disisipi Valencia di peringkat kedua dengan koleksi 27 angka.

Valencia, yang bersama Barca belum terkalahkan sepanjang La Liga musim ini, juga pantas diperkirakan menangguk poin sempurna di markas Espanyol. Tuan rumah pun sedang limbung dan kehilangan 10 angka dari poin maksimal 15 dalam lima laga terakhir.

Hasil pekan ke-12 hingga Sabtu tengah malam WIB: Girona 1 vs Real Sociedad 1; Getafe 4 vs Deportivo Alaves 1; Leganes 0 vs Barcelona 3.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

00:30 Sevilla 1 vs Celta Vigo 1 (hingga akhir babak pertama)

02:45 Atletico Madrid vs Real Madrid

18:00 Malaga vs Deportivo La Coruna

22:15 Espanyol vs Valencia

Senin, 20 November:

00:30 Las Palmas vs Levante

02:45 Athletic Bilbao vs Villarreal

Selasa, 21 November:

03:00 Eibar vs Real Betis.

Sumber : Reuters