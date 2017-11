Paul Pogba (kanan) mencetak gol ketiga Manchester United ke gawang Newcastle United. - Reuters/Andrew Yates

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United menelan Newcastle United dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Primer Inggris yang ditandai dengan kembalinya dua pemain kunci, Paul Pogba dan Zlatan Ibrahimovic, yang pulih dari cedera.

Dalam laga di Stadion Old Trafford pada Minggu dini hari WIB (19/11/2017) itu, Pogba bahkan langsung mencetak gol pada babak kedua sebelum posisinya digantikan Marouane Fellaini pada menit ke-70.

Sedangkan Zlatan Ibrahimovic bermain selama 13 menit terakhir untuk menggantikan Anthony Martial yang turun sebagai starter di posisi sayap kiri.

Kemenangan ini tidak hanya bernilai 3 poin bagi United, melainkan juga mengantarkan mereka merebut kembali posisi kedua klasemen dari juara bertahan Chelsea sambil tetap menjaga peluang mereka untuk terus menempel pemuncak klasemen sementara Manchester City.

Pasukan Jose Mourinho itu memiliki 26 poin dari 12 laga, terpaut 8 poin dari pemuncak klasemen Manchester City, dan memimpin satu angka dari The Blues yang membuntuti di posisi ketiga.

Pada jalannya laga, United sempat tertinggal 0-1 saat pasukan tamu asuhan pelatih Rafael Benitez mencuri gol akibat kesalahan Victor Lindeloef yang memudahkan Dwight Gayle mencetak gol dari bola operan DeAndre Yedlin pada menit 14.

Keunggulan itu memaksa United bermain lebih menyerang sehingga Newcastle memiliki peluang dari serangan balik, walaupun tidak berbuah gol.

Pendukung United di Old Trafford kemudian bersorak saat Pogba mengirimkan umpan yang disambar tandukan Martial pada menit 37 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Berawal dari sepak pojok Nemanja Matic yang diteruskan Ashley Young, Chris Smalling mencetak gol sundulan untuk membalikkan kedudukan menjadi 2-1 sebelum turun minum.

United bahkan menjauhkan keunggulan menjadi 3-1 melalui serangan balik yang dibangun Romelu Lukaku. Penyerang asal Belgia itu kemudian memberikan bola kepada Marcus Rashford yang memudahkan Pogba mencetak gol pada menit 54.

Sebuah gol dari Lukaku berkat umpan pendek Juan Mata menjadi penutup kemenangan 4-1 United atas Newcastle.

Walaupun Mourinho hanya menurunkan Ibrabimovic selama 13 menit untuk menggantikan Martial, penyerang veteran asal Swedia cukup mengganggu pertahanan Newcastle dengan beberapa kali melepaskan umpan.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu dini hari WIB: Arsenal 2 vs Tottenham Hotspur 0; Bournemouth 4 vs Huddersfield Town 0; Burnley 2 vs Swansea City 0; Crystal Palace 2 vs Everton 2; Leicester City 0 vs Manchester City 2; Liverpool 3 vs Southampton 0; West Bromwich Albion 0 vs Chelsea 4; Manchester United 4 vs Newcastle United 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

23:00 Watford vs West Ham United

Selasa, 21 November:

03:00 Brighton & Hove Albion vs Stoke City.

Sumber : Antara/Sky Sports