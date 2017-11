Liga Inggris - www.livewire.ie

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir pekan ini, Sabtu (18/11) hingga Senin (20/11/2017) liga liga di Eropa akan kembali menggelar pertandingan setelah istirahat pra kualifikasi Piala Dunia 2017 pekan lalu.

Berikut jadwal pertandingan tersebut:

Liga Inggris:

Sabtu, 18 November:

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Bournemouth vs Huddersfield Town

Burnley vs Swansea City

Crystal Palace vs Everton

Leicester City vs Manchester City

Liverpool vs Southampton

West Bromwich Albion vs Chelsea

Manchester United vs Newcastle United

Minggu, 19 November

Watford vs West Ham United

Senin, 20 November

Brighton and Hove Albion vs Stoke City

Liga Spanyol

Jumat, 17 November

Girona FC vs Real Sociedad

Sabtu, 18 November

Getafe vs Alaves

Leganes vs Barcelona

Sevilla vs Celta Vigo

Atletico Madrid vs Real Madrid

Minggu, 19 November

Malaga vs Deportivo Coruna

Espanyol vs Valencia

Las Palmas vs Levante

Athletic Club vs Villarreal

Senin, 20 November

Eibar vs Real Betis (20.00)

Liga Prancis

Jumat, 17 November :

Lille vs St Etienne, Amiens SC vs Monaco

Sabtu, 18 November

Paris St Germain vs Nantes, Dijon FCO vs ESTAC Troyes, En Avant de Guingamp vs Angers SCO, Racing Strasbourg vs Stade Rennes, Toulouse vs Metz

Minggu, 19 November

Caen vs Nice, Olympique Lyon vs Montpellier HSC, Girondins Bordeaux vs Olympique Marseille,

Senin, 20 November

Amiens SC vs Lille

Liga Italia

Sabtu, 18 November

AS Roma vs Lazio

Napoli vs AC Milan

Minggu, 19 November

Crotone vs Genoa

Benevento vs Sassuolo

Sampdoria vs Juventus

SPAL vs Fiorentina

Torino vs Chievo Verona

Udinese vs Cagliari

Inter Milan vs Atalanta Bergamo

Senin, 20 November

Verona vs Bologna

Sumber : reuters