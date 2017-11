Reaksi kiper Timnas Jerman Kevin Trapp setelah timnya mencetak gol balasan kedua pada injury time babak kedua ke gawang Prancis. Skor akhir 2-2. - Reuters/Thilo Schmuelgen

Bisnis.com, JAKARTA - Tim-tim jagoan papan atas sepak bola dunia tersandung dalam rangkaian laga uji internasional yang melibatkan kontestan putaran final Piala Dunia 2018 yang berlangsung pada Rabu dini hari hingga pagi WIB (15/11/2017).

Tiga timnas juara Piala Dunia dari Amerika Selatan yakni Brasil, Argentina, dan Uruguay, menjadi bagian dari timnas yang gagal menang, bahkan Argentina dan Uruguay menelan kekalahan.

Argentina—juara Piala Dunia 1986 dan 1986—dihantam Nigeria 2-4, Uruguay—juara Piala Dunia 1930 dan 1950—dihajar Austria 1-2, sedangkan Brasil, juara lima kali Piala Dunia, dipaksa imbang tanpa gol oleh Inggris, juara Piala Dunia 1966.

Bertarung di Krasnodar, Rusia, Argentina tampil tanpa Lionel Messi. Namun, sebenarnya masih ada nama-nama hebat seperti Paulo Dybala, Angel di Maria, ataupun Sergio Aguero.

Argentina, yang lolos ke Rusia sebagai peringkat ketiga kualifikasi zona Amerika Selatan, sempat unggul 2-0 melalui kontribusi gol Ever Banega (27’) dan Sergio Aguero (36’), namun kemudian dibalikkan empat gol Nigeria, yang lolos pertama dari kualifikasi zona Afrika, melalui Kelechi Iheanacho (44’), Alex Iwobi (52’ dan 73’), serta Bryne Idowu (54’).

Sementara itu di Stadion Ernst Happel di Wina, tuan rumah menundukkan tamunya Uruguay dengan skor tipis 2-1.

Marcel Sabitzer membuka keunggulan saat laga baru berjalan 5 menit. Pada menit ke-10, Uruguay, yang tampil tanpa ujung tombak Luis Suarez, berhasil menyamakan skor lewat Edinson Cavani. Gol kemenangan Austria hadir 4 menit menjelang laga usai lewat Louis Schaub.

Di Stadion Wembley, London, Brasil yang turun dengan kekuatan penuh termasuk Neymar da Silva Jr,. Gabriel Jesus, dan Dani Alves mendominasi jalannya pertandingan ketika meladeni tuan rumah Inggris, namun sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol.

Bukan hanya tiga tim tersebut, tim-tim hebat Eropa pun mengalami nasib buruk. Bermain di Stadion Rhein Energie di Koln, Jerman, juara Piala Dunia 1954, 1974, 1990, dan 2014, berbagi sekor 2-2 melawan juara edisi 1998 Prancis.

Jerman bahkan nyaris kalah dan gol balasan kedua hadir pada injury time babak kedua melalui kontribusi Lars Stindl. Sebelumnya Alexandre Lacazette dua kali membawa Prancis unggul pada menit ke-33 dan 71. Sedangkan Jerman menyamakan skor 1-1 lewat Timo Werner pada menit 56.

Di laga lain, Spanyol, juara Piala Dunia 2010, dipaksa imbang 3-3 oleh tuan rumah Piala Dunia 2018 Rusia di Stadion Krestovskyi di St. Petersburg.

Spanyol membuka keunggulan dua gol hasil gol Jordi Alba (9’) dan penalti Sergio Ramos (35’), namun disamakan Fyodor Smolov (41’) dan Aleksey Miranchuk (51’). Spanyol unggul lagi jadi 3-1 pada menit 53 lagi-lagi lewat penalti Ramos, tapi disamakan 3-3 oleh gol Smolov pada menit 70.

Dalam pertandingan lainnya, juara Eropa Portugal, yang tampil tanpa pemain bintang Cristiano Ronaldo, ditahan tamunya Amerika Serikat, yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018, dengan skor 1-1.

Bertarung di Stadion Magalhaes Pessoa di Leiria, Portugal, Weston McKennie membuka keunggulan AS pada menit ke-21 dan dibalas tuan rumah melalui gol Vitorino Antunes 10 menit kemudian.

Dalam laga lain di Stadion Jan Breydel di Brugge, Belgia, tuan rumah mengandaskan tamunya Jepang dengan skor tipis 1-0 lewat gol penentu kemenangan dari striker Romelu Lukaku pada menit ke-72 dengan memaksimalkan assist Nacer Chadli.

Berikut hasil uji coba internasional pemanasan Piala Dunia 2018: Korea Selatan 1 vs Serbia 1; China 0 vs Kolombia 4; Qatar 1 vs Islandia 1; Argentina 2 vs Nigeria 4; Slovakia 1 vs Norwegia 0; Rusia 3 vs Spanyol 3; Rumania 0 vs Belanda 3; Hongaria 1 vs Kosta Rika 0; Belgia 1 vs Jepang 0; Jerman 2 vs Prancis 2; Austria 2 vs Uruguay 1; Wales 1 vs Panama 1; Inggris 0 vs Brasil 0; Portugal 1 vs AS 1.

