Share this post :

Jose Mourinho - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan Paris Saint Germain (PSG) untuk menjadi klub paling ditakuti di dunia membuat mereka membidik Manajer Manchester United, Jose Mourinho. PSG dikabarkan tak puas dengan performa pelatihnya saat ini, Unai Emery.



Media Inggris, The Sun, menyebutkan pekan ini perwakilan Mourinho telah mengadakan pembicaraan dengan PSG. Mourinho juga disebut memiliki hubungan dekat dengan Direktur Olahraga PSG, Antero Henrique.



Hal itu membuat rencana pembajakanMourinho itu semakin kuat terdengar di kalangan petinggi ManchesterUnited. Para petinggi United pun disebut yakin eks pelatih Chelseaitu siap untuk hengkang pada musim panas mendatang.



Emery berada di bawah tekanan untuk bisa memberikan gelar bagi Les Parisiens setelah memecahkan rekor transfer pemain dunia dengan nilai 222 juta euro atau Rp 3,5 triliun untuk memboyong Neymar dari Barcelona.



Selain itu, PSG juga memiliki opsi membeli Kylian Mbappe yang mereka pinjam dari AS Monaco musim ini. Untuk memboyong Mbappe, PSG harus membayar sekitar 167 juta euro.



Mourinho sendiri sempat mengatakan ingin bertahan lama di Old Trafford. Namun dia menuntut kepada petinggi Manchester United untuk memberikan dukungan dana lebih banyak pada bursa transfer mendatang.



Sejak menangani United pada musim panas 2016, Mourinho telah membelanjakan uang senilai 300 juta pound sterling atau Rp 5 triliun untuk membeli sejumlah pemain seperti Paul Pogba, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan hingga Eric Bailly.



Mourinho menjadi bidikan PSG karena ambisi mereka menjuarai Liga Champions. Mereka memandang Mourinho sebagai sosok yang tepat karena pria asal Portugal telah menjuarai Liga Champions dengan beberapa klub sebelumnya. Kontrak Mourinho dengan Manchester United sendiri akan habis pada 2019 mendatang.

Sumber : Tempo.co