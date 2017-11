Pemain Olympique Lyonnais Nabil Fekir (kanan) merayakan golnya ke gawang Saint-Etienne. - Twitter Olympique Lyon

Bisnis.com, JAKARTA - Olympique Lyonnais dan Olympique Marseille, dua kekuatan tradisional sepak bola Prancis, sama-sama menang besar 5-0 untuk tetap bertahan di posisi empat besar klasemen sementara Ligue 1.

Dalam pertandingan penutup pekan ke-12 pada Senin pagi WIB di Stadion Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, Lyon menghantam tuan rumah Saint-Etienne lima gol tanpa balas.

Nabil Fekir mencetak dua gol di laga tersebut pada menit ke-25 dan 84, adapun tiga lainnya dikontribusi Memphis Depay (10’), Mariano Diaz (58’), dan Bertrand Traore (65’).

Sementara itu, di Stadion Velodrome di Marseille, tuan rumah juga mencatat kemenangan dengan skor sama persis atas tamunya SM Caen, ditandai dengan dua gol yang dilesakkan Florian Thauvin.

Thauvin mengontribusi dua golnya pada menit 47 dan 81, sementara tiga gol lainnya disumbang Luiz Gustavo (43’), Morgan Sanson (52’), dan Kostas Mitrglou (76’).

Berkat hasil dua laga itu, Lyon dan Marseille bertahan di posisi empat besar. Lyon di peringkat ketiga dengan koleksi 25 angka, sedangkan Marseille satu setrip di bawahnya dengan nilai 24.

Sementara dua posisi teratas milik Paris Saint-Germain (PSG) dengan nilai 32, diikuti juara bertahan AS Monaco dengan koleksi 28 angka di peringkat kedua klasemen sementara Ligue 1.

Hasil lengkap pekan ke-12: Stade Rennais 1 vs Bordeaux 0; Angers 0 vs PSG 5; Monaco 6 vs Guingamp 0; Montpellier 1 vs Amiens 1; Nantes 2 vs Toulouse 1; Troyes 3 vs Strasbourg 0; Nice 1 vs Dijon 0; Marseille 5 vs Caen 0; Metz 0 vs Lille 3; St. Etienne 0 vs Lyon 5.

Sumber : Reuters & Soccerway