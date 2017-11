Penyerang PSV Eindhoven Luuk de Jong - Reuters/Michael Kooren

Bisnis.com, JAKARTA - PSV Eindhoven makin menegaskan kepemimpinannya di Eredivisie, kompetisi teratas dalam sistem sepak bola Belanda, setelah menaklukkan tamunya Twente Enschede dengan skor 4-3 lewat laga dramatis.

Kemenangan itu semakin menjauhkan PSV dari dua pesaing abadinya, Ajax Amsterdam dan juara bertahan Feyenoord Rotterdam, yang sama-sama tersandung dalam rangkaian pertandingan pekan ke-11 yang berakhir pada Senin dini hari WIB (6/11/2017).

Menjamu Twente di Stadion Philips di Eindhoven, sungguh tak mudah bagi tuan rumah PSV untuk mengatasi tamunya yang tampil dengan perlawanan luar biasa.

Tiga kali PSV unggul, tetapi tiga kali pula Twente mampu mencetak gol penyeimbang. Baru pada injury time babak kedua PSV mendapatkan gol kemenangan, itu pun melalui bunuh diri pemain Twente Stefan Thesker.

PSV membuka skor pada menit ke-14 lewat Jurgen Locadia, namun disamalan Thesker 7 menit kemudian, skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Penalti Marco van Ginkel pada menit ke-61 membuat tuan rumah unggul lagi 2-1, tetapi Twente kembali menyamaklan skor jadi 2-2 berselang 7 menit kemudian lewat sumbangsih Thomas Lam.

Hanya 4 menit kemudian, PSV memulihkan keunggulan melalui kontribusi Luuk de Jong yang baru masuk 5 menit sebelumnya menggantikan Steven Bergwijn, namun kembali Twente mampu menyeimbangkan kedudukan jadi 3-3 berkat gol Fredrik Jensen 3 menit berselang.

Akhirnya PSV meraih gol penentu kemenangan melalui bunuh diri Thesker ketika injury time babak kedua memasuki menit pertama, sehingga skor akhir 4-3 untuk skuat asuhan Philip Cocu.

Berkat kemenangan ini, PSV makin mantap memimpin klasemen sementara dengan nilai 30, jauh meninggalkan Ajax di posisi kedua dengan nilai 22.

Ajax, juara terbanyak Eredivisie sepanjang sejarah, secara mengejutkan tumbang di kandang sendiri, Amsterdam Arena, dengan skor tipis 1-2 dari tamunya Utrecht, yang merupakan tim papan tengah.

Kekalahan Ajax ditentukan dua gol borongan Zakaria Labyad pada menit ke-6 dan 84 untuk Utrecht, sedangkan tuan rumah hanya bisa membalas sebiji gol lewat Nick Viergever 5 menit menjelang turun minum.

Ajax masih beruntung tak tergusur dari posisi kedua di klasemen sementara lantaran di laga lain peringkat ketiga PEC Zwolle hanya bisa seri 0-0 versus tuan rumah Vitesse Arnhem. Dengan demikian, nilai PEC juga 22, namun kalah selisih gol dari Ajax 17 berbanding 7.

Selain Ajax, juara bertahan Feyenoord Rotterdam juga tersandung, seri 2-2 versus tuan rumah ADO di Stadion Cars Jeans di Den Haag.

Sempat memimpin dengan gol cepat Nicolai Jorgensen pada menit ke-4, Feyenoord justru kemudian nyaris kalah dan diselamatkan dengan gol kedua yang dilesakkan Karim El Ahmadi 6 menit menjelang laga usai.

Setelah tertinggal oleh gol Jorgensen, tuan rumah ADO membalikkan skor menjadi 2-1 berkat dua gol dari Aaron Meijers (44’) dan Wilfried Kanon (55’). Beruntung bagi Feyenoord bisa menyanakan skor lewat gol Karim.

Dengan demikian, Feyenoord telah melewati empat pertandingan liga tanpa kemenangan, tiga seri dan satu kalah. Hasil itu membuat Feyenoord tertahan di posisi keenam dengan nilai 18.

Ajax, Feyenoord, dan PSV merupakan tiga tim yang merupakan kekuatan tradisional sepak bola Belanda dan menguasai Eredivisie sepanjang sejarah sejak digulirkan pertama kali pada 1888 atau 129 tahun silam. Ajax juara 33 kali, PSV 23, dan Feyenoord 15 kali.

Hasil lengkap pekan ke-11: Sparta Rotterdam 0 vs SC Heerenveen 0; AZ Alkmaar 3 vs Willem II Tilburg 2; Excelsior 1 vs Roda JC Kerkrade 0; Heracles Almelo 2 vs Groningen 1; VVV Venlo 0 vs NAC Breda 0; ADO Den Haag 2 vs Feyenoord Rotterdam 2; Ajax Amsterdam 1 vs Utrecht 2; Vitesse Arnhem 0 vs PEC Zwolle 0; PSV Eindhoven 4 vs Twente Enschede 3.

Sumber : Reuters & Soccerway