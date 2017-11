Share this post :

Suporter Timnas Indonesia - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 akan jumpa Malaysia dalam pertandingan keempat terakhir bagi skuat asuhan Indra Sjafri di Grup F Pra-Piala Asia 2018 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/11/2017) mulai pk. 10:00 WIB.

Indonesia sebagai tuan rumah putaran final Piala Asia U-19 edisi 2018 memang sudah pasti lolos. Namun, tentu tidak elok jika terlibatnya Garuda Muda di putaran final hanya karena status sebagai tuan rumah.

Akan lebih cantik apabila Indonesia memperlihatkan kualitas memang layak lolos karena setidaknya menjadi salah satu dari lima runner up terbaik di antara 10 grup babak kualifikasi.

Dari 10 grup, setiap juara grup babak kualifikasi langsung lolos ke putaran final di Indonesia tahun depan, begitu juga dengan lima runner up terbaik. Jika Indonesia menjadi salah satu dari juara atau lima runner up terbaik, maka runner up terbaik keenam ikut lolos ke putaran final.

Dengan kekalahan 0-4 Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan dari tuan rumah Korea Selatan pada Sabtu (5/11/2017), maka misi saat ini yang paling realistis ialah finis sebagai runner up.

Klasemen sementara Grup F Pra-Piala Asia U-19 2018 (main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):

Korea Selatan 2 2 0 0 15 0 +15 6 Indonesia 3 2 0 1 10 4 +6 6 Malaysia 2 2 0 0 4 1 +3 6 Timor Leste 2 0 0 2 1 8 -7 0 Brunei Darussalam 3 0 0 3 0 17 -17 0

Itu artinya Indonesia harus mengalahkan Malaysia. Jika hanya seri, memang kemungkinan sangat besar Indonesia tetap akan finis sebagai runner up, karena perhitungannya sulit bagi Malaysia untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah Korsel dalam matchday terakhir pada Rabu (8/11/2017).

Artinya, Indonesia akan finis sebagai runner up dengan nilai sama-sama 7 dengan Malaysia, namun Indonesia unggul selisih gol.

Namun, perhitungan harus jauh ke depan, bukan sekadar finis sebagai runner up, tetapi harus dikalkulasi perhitungan antartim yang menjadi runner up 10 grup. Jika hanya seri lawan Malaysia sehingga nilai Indonesia 7, kemungkinan kalah perhitungan nilai dengan tim-tim runner up lain akan cukup besar.

Jadi, laga melawan Malaysia adalah misi menaklukkan Harimau Malaya, bukan hanya untuk mencegahMalaysia U-19 masuk putaran final di Indonesia yang digelar pada 18 Oktober hingga 4 November 2018, namun lebih dari itu untuk menunjukkan kepantasan Indonesia bertarung di putaran final karena memang perolehan nilainya masuk kualifikasi tim yang lolos sebagai salah satu dari lima runner up terbaik.