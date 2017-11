Para pemain Bayern Munchen marayakan gol yang dicetak Robert Lewandowski (tengah) ke gawang Borussia Dortmund. - Reuters/Leon Kugeler

Bisnis.com, JAKARTA - Bayern Munchen melindas tuan rumah yang merupakan kompetitor sejatinya, Borussia Dortmund, dengan skor 3-1 dalam big match pekan ke-11 Bundesliga Jerman pada Minggu dini hari WIB (5/11/2017).

Arjen Robben, Robert Lewandowski, dan David Alaba menjadi pencetak gol kemenangan sang jujara bertahan dalam pertandingan Der Klassiker di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund.

Dengan demikian, Munchen makin mantap menduduki posisi puncak klasemen Bundesliga dengan 26 poin, unggul 6 angka dari Dortmund yang turun ke posisi ketiga lantaran di laga lain RB Leipzig menang 2-1 atas Hannover 96 sehingga naik ke peringkat kedua.

Munchen tampil tanpa tekanan dan berhasil unggul 1-0 berkat gol cantik Arjen Robben yang melepaskan sepakan melengkung setelah menerima umpan balik dari James Rodriguez yang meneruskan bola dari sisi kiri pada menit 17.

Robert Lewandowski menambah keunggulan FC Hollywood lewat gol cantik pada menit 37. Penyerang tajam asal Polandia itu membuat penonton terpukau dengan tendangan kaki belakangnya yang mengantar bola masuk ke gawang Roman Burki setelah menerima umpan Joshua Kimmich.

Dortmund memiliki sejumlah peluang emas dari sepakan Andriy Yarmolenko dan Christian Pulisic. Namun skor 2-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Pada babak kedua, David Alaba mencetak gol ketiga untuk Munchen setelah menerima umpan James Rodriguez.

Walaupun tidak mencantumkan nama di papan skor, James Rodriguez merupakan kreator atas dua gol Munchen ke gawang Dortmund.

Dortmund sempat mencetak gol hiburan pada menit 88 lewat aksi Marc Bartra yang menerima umpan Gonzalo Castro.

Castro hampir mencetak gol pada menit tambahan menjelang akhir babak kedua, namun skor 3-1 untuk kemenangan Bayern Munchen bertahan hingga laga usai.

Sementara itu, pada big match lainnya, yang mempertemukan dua tim peringkat ketiga dan keempat sebelum laga dimulai, RB Leipzig melindas Hannover 96 dengan skor 2-1 di Stadion Red Bull di Leipzig.

Hannover membuka skor pada menit ke-56 lewat Jonathas de Jesus, namun berhasil dibalas dua gol tuan rumah melalui kontribusi Yussuf Poulsen (70’) dan Timo Werner 6 menit jelang laga usai.

Hasil itu membuat Leipzig menggusur Dortmund dari posisi kedua. Nilai Leipzig nilai 22 atau 2 lebih banyak daripada Dortmund, sedangkan Hannover (18) turun ke posisi kelima, dilewati Schalke 04 yang menang 1-0 atas Freiburg di Stadion Schwarzwald di Freiburg berkat gol Daniel Caligiuri pada menit 62.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu dini hari WIB: Eintracht Frankfurt 2 vs Werder Bremen 1; RB Leipzig 2 vs Hannover 1; Freiburg 0 vs Schalke 1; Borussia Monchengladbach 1 vs Mainz 1; Augsburg 1 vs Bayer Leverkusen 1; Hamburg SV 3 vs Stuttgart 1; Borussia Dortmund 1 vs Bayern Munchen 3.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 5 November:

21:30 Koln vs Hoffenheim

Senin, 6 November:

00:00 Wolfsburg vs Hertha Berlin.

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara/Live Score