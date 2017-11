Lionel Messi (kiri) menyambut Paco Alcacer yang baru mencetak gol pertama Barcelona ke gawang Sevilla. - Reuters/Albert Gea

Bisnis.com, JAKARTA - FC Barcelona makin mantap memimpin klasemen sementara Divisi Primer La Liga Spanyol setelah mempecundangi salah satu rivalnya Sevilla, peringkat keempat musim lalu, dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-11.

Dalam pertandingan di Stadion Camp Nou di Barcelona pada Minggu pagi WIB (5/11/2017), kedua gol tuan rumah diborong Paco Alcacer pada menit ke-23 dan 65, menenggelamkan nama dua bintang Barca lainnya, Lionel Messi dan Luis Suarez, yang bermain penuh 2 x 45 menit.

Sevilla sendiri bukan tanpa perlawanan. Tim tamu yang datang dari wilayah Andalusia itu sempat memberi gol penyama skor 1-1 pada menit ke-59 melalui kontribusi penyerang berkebangsaan Argentina, Guido Pizarro.

Kemenangan itu membuat Barca mendulang nilai 31, jauh meninggalkan peringkat kedua Valencia yang pada pekan ini menghantam tamunya Leganes 3-0 di Stadion Mestalla berkat tiga gol yang dilesakkan Dani Parejo (14’), Rodrigo Moreno (71’), dan penalti Santi Mina (82’).

Sementara itu, Atletico Madrid memerlukan waktu hingga injury time babak kedua untuk mencetak gol semata wayang penentu kemenangan atas tuan rumah Deportivo La Coruna di Stadio Riazor di La Coruna melalui kontribusi Thomas Teye Partey.

Kemenangan ini membawa Atletico naik satu setrip ke posisi ketiga menggusur juara bertahan Real Madrid. Nilai Atletico kini 23, sedangkan Madrid sang juara bertahan 3 poin di belakangnya, namun berpotensi balik menggusur Atletico jika menang atas Las Palmas pada Senin pagi WIB (6/11/2017).

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu pagi WIB: Real Betis 2 vs Getafe 2; Valencia 3 vs Leganes 0; La Coruna 0 vs Atletico Madrid 1; Deportivo Alaves 1 vs Espanyol 0; Barcelona 2 vs Sevilla 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 5 November:

18:00 Levante vs Girona

22:15 Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Senin, 6 November:

00:30 Real Sociedad vs Eibar

00:30 Villarreal vs Malaga

02:45 Real Madrid vs Las Palmas.

Sumber : Reuters & Soccerway