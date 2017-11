Pemain Tottenham Hotspur Son Heung-min selepas menjebol gawang Crystal Palace. - Reuters/Peter Nicholls

Bisnis.com, JAKARTA - Gol semata wayang dari pemain Timnas Korea Selatan Son Heung-min pada menit ke-64 memberi kemenangan bagi Tottenham Hotspur atas Crystal Palace dalam pertandingan pekan ke-11 Liga Primer Inggris pada Minggu malam WIB (5/11/2017).

Son berhasil mencetak gol melalui tendangan keras dari luar kotak penalti setelah bola hasil sapuan pemain Palace tak bersih dan bola liar disambar Son, menghujam di sudut kanan gawang tim tamu yang dikawal kiper asal Argentina Julian Speroni.

Kemenangan derby London itu sangat penting bagi Spurs karena memastikannya bertahan di posisi ketiga di bawah duo Manchester, City dan United, kalau pun juara bertahan Chelsea, yang berada di posisi keempat, menang atas MU pada Minggu tengah malam WIB ini.

Perolehan nilai Spurs saat ini 23, sedangkan Chelsea 19. Nilai Spurs sama dengan MU di posisi kedua, namun MU unggul selisih gol 19 berbanding 13. Adapun pucuk klasemen dikuasai Manchester City dengan nilai 28.

Di laga kali ini, pelatih Spurs Mauricio Pochettino terpaksa tidak bisa menurunkan dua pemain andalannya, penyerang Dele Alli dan kiper Hugo Lloris, dalam pertandingan di Stadion Wembley itu karena cedera. Di bawah mistar, Lloris digantikan penjaga gawang Paulo Gazzaniga, yang seperti kiper tim lawan, juga berasal dari Argentina.

Ini merupakan penampilan perdana kiper 25 tahun itu sejak didatangkan dari sesama kontestan Liga Primer Inggris, Southampton, pada 23 Agustus 2017 dengan durasi kontrak selama 5 tahun.

Penampilan debutnya untuk Spurs berbuah manis dengan dua kali melakukan penyelamatan gemilang atas tekanan Scott Dann, pemain belakang Palace yang ikut maju membantu serangan. Penampilan hebatnya membuat Gazzaniga terpilih sebagai pemain terbaik di laga ini.

Palace juga sempat mempunyai peluang emas melalui striker Wilfried Zaha, namun bidikannya masih melebar walaupun sebenarnya kiper Gazzaniga telah dalam kondisi tak memungmkinkan untuk menepis bola.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu pk. 22:00 WIB: Stoke City 2 vs Leicester City 2; Huddersfield Town 1 vs West Bromwich Albion 0; Newcastle United 0 vs AFC Bournemouth 1; Southampton 0 vs Burnley 1; Swansea City 0 vs Brighton & Hove Albion 1; West Ham United 1 vs Liverpool 4; Tottenham Hotspur 1 vs Crystal Palace 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 5 November:

21:15 Manchester City 1 vs Arsenal 0 (hingga akhir babak pertama)

23:30 Chelsea vs Manchester United

23:30 Everton vs Watford.

Sumber : Reuters