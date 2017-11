Share this post :

Mesut Ozil dan Alexis Sanchez (kanan) diperkirakan bakal absen - Metro

Bisnis.com, JAKARTA - Bos Arsenal Arsene Wenger akan terus memutar skuadnya di Liga Europa dalam pertandingan Kamis (2/11/2017) atau Jumat (3/11/2017) pukul 00.00 WIB melawan Crvena Zvezda atau Red Star Belgrade.



Jack Wilshere, Theo Walcott dan Olivier Giroud semua kemungkinan akan datang ke tim - dengan Mesut Ozil, Alexandre Lacazette dan Alexis Sanchez beristirahat.



The Gunners, yang telah memenangkan ketiga pertandingan Grup H sejauh ini, akan mencapai babak sistem gugur jika mereka menang. "Kedua tim melakukannya dengan baik," kata Wenger, saat ditanya tentang rotasinya.



"Bahkan dalam latihan, saat kita bermain satu melawan satu, ini sangat ketat. Saya telah mengikuti kebijakan rotasi dan saya ingin tetap berpegang pada hal itu saat ini."



Tuan rumah akan lolos ke babak 32 besar jika mereka bermain imbang dengan Crvena Zvezda - yang biasa dikenal dengan Red Star Belgrade - dan Bate Borisov tidak mengalahkan Cologne.



Arsenal, yang berada di posisi kelima di Liga Primer, akan mengunjungi pemimpin klasemen Manchester City yang belum terkalahkan pada hari Minggu (5/11/2017).



"Saya harus mengatakan saya senang dengan kualitas penampilan kami di setiap kompetisi tunggal," kata Wenger.



"Sangat sulit untuk melakukan perubahan, mereka semua menginginkan kompetisi, mereka semua layak mendapat persaingan karena kualitasnya.”



"Jika Anda melihat jumlah menit yang dimainkan oleh semua pemain ini sejak awal musim ini, banyak dari mereka tampil sangat kompetitif dan itu harus menjadi keuntungan untuk sisa musim ini."



Shkodran Mustafi (hamstring), Sead Kolasinac (pinggul), Santi Cazorla (pergelangan kaki), Danny Welbeck dan David Ospina (kedua pangkal paha) semuanya cedera akibat melawan Crvena Zvezda.



FAKTA PERTANDINGAN



Kemenangan Arsenal di Beograd adalah yang pertama dalam tiga pertemuan dengan Crvena Zvezda - mereka juga bertemu di Piala UEFA 1978-79 (16 besar) saat Arsenal tersingkir setelah kalah 1-0 (away) kemudian bermain imbang 1-1 di Highbury.

Arsenal hanya pernah memenangkan empat pertandingan pembukaan mereka di babak penyisihan grup kompetisi Eropa - memenangkan lima pertama mereka di Liga Champions 2005-06 dalam perjalanan ke final.

The Gunners tak terkalahkan di enam pertandingan UEFA Cup / Liga Europa mereka di bawah Arsene Wenger, memenangi lima besar setelah bermain imbang dengan PAOK Salonika pada 1997-98.

Arsenal hanya gagal mencetak gol di salah satu dari 26 pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi Eropa - di Emirates melawan Barcelona pada Februari 2016 (2-0).

Crvena Zvezda memenangkan pertandingan pembukaan mereka di kompetisi ini di Cologne - tidak termasuk kualifikasi. Mereka belum pernah memenangkan pertandingan tandang kembali di kompetisi Eropa sejak November 1991 (empat berturut-turut), dalam perjalanan untuk memenangkan Piala Eropa.

Sisi Serbia telah menghasilkan 10 kartu di babak grup sejauh ini, termasuk merah dalam pertandingan melawan Arsenal (sembilan kuning) - tidak ada sisi yang memperlihatkan lebih banyak dalam kompetisi ini sejauh ini (Hoffenheim, 10 kuning).

Tidak ada pihak yang menggunakan lebih banyak pemain berbeda di Liga Europa daripada Arsenal musim ini (22, setingkat dengan Hertha Berlin dan Vitoria Guimaraes).

Hanya delapan tim yang memiliki lebih banyak tembakan daripada Red Star (47) di Liga Europa musim ini, tetapi Serbia hanya mencetak dua gol - memberi mereka tingkat konversi terendah dari sisi untuk mencetak lebih dari satu kali (4,3%).

Olivier Giroud telah terlibat langsung dalam delapan gol dalam delapan penampilan terakhirnya di Eropa untuk Arsenal (tujuh gol, satu assist).

Sumber : bbc.com