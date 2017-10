Selebrasi Stephan El Shaarawy usai mencetak gol ke gawang Chelsea - Daily Star

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Liga Champions, Olympiacos vs Barcelona di grup D berakhir seri 0-0. Dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Karaiskaki, Lionel Messi cs tidak mampu berbuat banyak dihadapan 33,500 penonton yang hadir.



Meski hanya bermain imbang 0-0, Barca tetap berada di puncak klasemen Grup D dengan nilai 10, berbeda tiga poin dengan Juventus yang di pertandingan lain bermain seri 1-1 lawan Sporting Lisbon.



Bermain di Estadio Jose Alvalade, gol Sporting diciptakan oleh Bruno Cesar di menit 20 babak pertama yang kemudian dibalas striker Juve, Gonzalo Higuain di babak kedua pada menit 79.



Hasil AS Roma vs Chelsea dari STadion Olimpico dimenankan Roma dengan skor telak 3-0. Dua gol Roma dihasilkan lewat Stephan El Shaarawy pada menit 1 dan 36. Tambahan satu gol lagi dari Diego Perotti di menit 63.



Kemenangan ini membuat Roma mengambil alih posisi Chelsea di puncak klasemen grup C dengan nilai delapan berbeda satu poin dari Chelsea yang kini menempati posisi kedua.



Sementara itu Atletico Madrid hanya bisa bermain seri dengan tamunya, Qarabag FK di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico bahkan sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol Michel di menit 40 sebelum disamakan oleh Thomas di babak kedua menit 56.



Paris Saint Germain kembali berpesta gol ke gawang Anderlecht. Jika di pertandingan sebelumnya PSG menang dengan skor 4-0, di laga kali ini yang digelar di Stadion Parc de Prince, PSG menang dengan skor telak 5-0.



Menariknya, tiga gol PSG malah dihasilkan pemain beknya, Layvin Kurzawa, pada menit 52, 72 dan 78. Sedangkan tambahan dua gol lain dari Marco Veratti di menit 30 dan Neymar di menit 45.



Kemenangan ini menegaskan dominasi PSG di grup B meski di pertandingan lain Bayern Munchen menang dengan skor 2-1. PSG memimpin grup B dengan nilai 12 dari empat kali bertanding.



Hasil Liga Champions, Rabu (1/11/2017).