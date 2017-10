Marcus Rashford (kiri) - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United tetap belum akan diperkuat Michael Carrick, Marouane Fellaini dan Paul Pogba seperti juga Zlatan Ibrahimovic dan Marcos Rojo saat menghadapi Benfica pada lanjutan Grup A Liga Champions, di Stadion Old Trafford, Manchester, Selasa (31/10/2017) atau Rabu (1/11/2017) WIB, yang akan disiarkan oleh SCTV pukul 02,45 WIB.



Namun, selain kelima pemain itu, Jose Mourinho tidak memiliki kekhawatiran cedera baru saat mereka mencari kemenangan yang bisa membuat mereka lolos ke babak sistem gugur Liga Champions. "Tujuan kami adalah lolos dan finis di puncak. Hasil imbang tidak buruk, tapi kami ingin menang untuk mencapai babak 16 besar," kata Mourinho.



"Jika kita bisa lolos pada hari Selasa, itu lebih baik bagi kita."



Anthony Martial dan Marcus Rashford telah diputar di sayap kiri musim ini, tetapi Mourinho yakin mereka bisa bermain bersama, meski tidak memberikan apapun pada seleksi timnya. "Benfica adalah tim yang lebih baik dari Basel dan CSKA," kata Mourinho, yang menggambarkan striker Romelu Lukaku sebagai "tak tersentuh dalam tim saya".



"Ya, mereka berada dalam posisi yang sulit dan sekarang mereka benar-benar hanya bisa berharap mendapatkan poin cukup banyak untuk masuk ke Liga Europa, jadi mereka akan mencoba untuk mendapatkan setidaknya satu poin dari pertandingan kami."



"Tapi sejak kami bermain di Lisbon mereka telah menang di kedua pertandingan, saya pikir mereka lebih percaya diri, mereka lebih Benfica daripada dua minggu yang lalu, jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit."

Benfica Pernah Menang

Ini akan menjadi pertemuan ke-11 antara kedua klub bersejarah ini, dengan United memenangkan tujuh dari 10 pertemuan sebelumnya, termasuk final Piala Eropa 1968.



Benfica hanya pernah mengalahkan Setan Merah sebelumnya - menang 2-1 pada Desember 2005 yang menyingkirkan United dari kompetisi di grup - sejak ada dua kemenangan United dan dua gol di antara kedua belah pihak.



Sebelum pertemuan terakhir --di markas Benfica pertengahan pekan lalu, dan MU menang 0-1-- pertemuan kedua tim berakhir 2-2 di Old Trafford pada November 2011, dengan Phil Jones mencetak gol bunuh diri bersama dengan pemogokan Pablo Aimar untuk membatalkan gol dari Dimitar Berbatov dan Darren Fletcher.



United tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan kandang mereka sebelumnya melawan musuh dari Portugis, memenangkan sembilan dari mereka.(sportsmole.co.uk)

Prediksi Line Up dan Data

Lima Pertandingan Terakhir Manchester United

1-0 vs Spurs (menang)

0-2 vs Swansea (EFL Cup) – (menang)

2-1 vs Huddersfield Town – (kalah)

0-1 vs Benfica (UCL) (menang)

0-0 vs Liverpool

Prediksi Line Up (4-2-3-1): de Gea, Darmian, Jones, Smalling, Blind, Matic, Herrera, Mkhitaryan, Mata, Rashford, Lukaku

Benfica

Lima Pertandingan Terakhir

1-0 vs Feirense (menang)

1-3 vs Aves (menang)

0-1 vs Manchester United (UCL)- (kalah)

0-1 vs Olhanense (Portuguese Cup) – (menang)

1-1 vs Maritimo

Prediksi line up (4-4-2): Svilar, Pereira, Dias, Luisao, Grimaldo, Augusto, Samaria, Salvio, Cervi, Jimenez, Jonas.

Head To Head

Tanggal Pertandingan Hasil Skor Kompetisi 02 Feb 1966 Manchester United v Benfica M 3-2 European Cup 09 Mar 1966 Benfica v Manchester United M 1-5 European Cup 29 Mei 1968 Benfica v Manchester United M 1-4 European Cup 27 Sep 2005 Manchester United v Benfica M 2-1 UEFA Champions League 07 Des 2005 Benfica v Manchester United K 2-1 UEFA Champions League 26 Sep 2006 Benfica v Manchester United M 0-1 UEFA Champions League 06 Des 2006 Manchester United v Benfica M 3-1 UEFA Champions League 14 Sep 2011 Benfica v Manchester United S 1-1 UEFA Champions League 22 Nov 2011 Manchester United v Benfica S 2-2 UEFA Champions League 18 Okt 2017 Benfica v Manchester United M 0-1 UEFA Champions League 31 Okt 2017 Manchester United v Benfica UEFA Champions League

Komentar Pelatih Benfica

Bos Benfica Rui Vitoria mendukung kiper muda Mile Svilar. Dua minggu yang lalu di Lisbon, Svilar yang berusia 18 tahun membawa tendangan bebas Marcus Rashford melewati garis untuk memberi United tiga poin dari perjalanan Liga Champions ke ibukota Portugis.

Namun pelatih kepala Eagles Vitoria yakin kiper remaja itu siap melakukan dengan melupakan kesalahan.

Dia mengatakan dalam konferensi pers pra-pertandingan: "Svilar diadili - ini adalah pertandingan pertamanya di Liga Champions. Dia baru berusia 18, berumur sangat muda."

"Tapi kami hanya berbicara tentang dia berusia 18 karena kartu identitasnya mengatakan itu. Dia benar-benar menunjukkan kedewasaan di atas usianya yang sebenarnya."

"Kami tenang, kesalahan bisa terjadi pada pemain manapun, baik muda maupun tua, tapi saat kita memiliki kedewasaan dan kualitas, kita bisa menghadapi situasi apapun dan masuk ke dalam permainan dengan keyakinan besar."

"Dia tahu memiliki masa depan yang cerah, dia harus melewati pintu seperti ini, dia akan memainkan perannya dan dia akan siap." (espnfc.us)

Benfica Selalu Kalah dari Manchester United

Benfica telah memenangkan satu dari 10 pertandingan mereka melawan Manchester United, di semua kompetisi (S-2, K-7), kemenangan kandang 2-1 di babak grup Liga Champions 2005/06.



Manchester United juga tak pernah gagal mencetak gol melawan Benfica (10 pertandingan).



Ini adalah pertama kalinya Benfica kehilangan tiga pertandingan pembuka mereka di babak grup Liga Champions; karena format saat ini, yang didirikan pada 2003/04, tidak ada tim yang pernah kehilangan tiga pertandingan pembuka grup mereka terus melaju ke babak 16 besar.



Sisi Portugis mengumpulkan 11 tembakan pada matchday tiga, tetapi gagal mencapai satu pun sesuai target; mereka telah mencatat 0 tembakan pada target di dua dari tiga pertandingan Liga Champions musim ini.(skysport)

Komentar Bailly

Bailly menawarkan pemikirannya tentang pentingnya pertandingan tersebut, dengan mengatakan: "Pertandingan Selasa akan sangat penting bagi kami karena kami telah memenangkan tiga dari empat dan kami merasa di urutan keempat, pada dasarnya kami dapat lolos ke fase berikutnya. Ini akan memberi kami sangat percaya diri." (manutd.com)



Kinerja Benfica

Tim Rui Vitoria memiliki awal yang positif untuk kampanye domestik mereka dan saat ini menduduki posisi ketiga di Liga Utama, setelah kalah satu kali dalam 10 pertandingan pembukaan mereka di papan atas Liga Portugis.

Eagles telah memenangkan dua pertandingan liga mereka sejak bermain melawan United di Portugal, tetapi bentuk Eropa mereka sangat berbeda; kekalahan dalam pembukaan tiga pertandingan grup mereka musim ini diikuti pembalikan 4-0 di Borussia Dortmund dalam pertandingan terakhir Liga Champions mereka musim lalu.

Namun tim tamu mempunyai salah satu penyerang paling kuat di Portugal, yang dipelopori oleh Jonas, yang telah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan sejak kunjungan United. (manutd.com)

Pertahanan Benfica Rawan

Eric Bailly kembali setelah absen dalam lima pertandingan dalam kemenangan Sabtu atas Tottenham, membantu The Reds menyimpan clean sheet dalam prosesnya. Mourinho mengkonfirmasi dalam jumpa pers Senin (30/10) United "memiliki pemain yang sama akhir pekan ini" untuk menghadapi Benfica

Sementara pertahanan Benfica rawan karena pemain andlannya habis, Andrea Almeida dan Luisao keduanya tidak bisa melakukan karena skorsing, dan Douglas dan Jardel harus absen karena cedera.(manutd.com)