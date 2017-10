Trofi Liga Champions - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Fase grup Liga Champions Eropa musim 2017-2018 segera memasuki matchday keempat, sebagai bagian dari perjuangan panjang selama setahun untuk menjadi kampiun yang akan berdiri di panggung kemenangan pada pertengahan 2018.

Sebanyak 32 tim akan mengeluarkan segenap daya mereka untuk meraih trofi kompetisi tertinggi antarklub negara-negara anggota Union of European Football Associations (UEFA).

Mereka dibagi menjadi delapan grup dengan setiap grup berisi empat tim. Setiap dua tim yang finis teratas berhak lolos ke babak 16 besar, sedangkan tim yang finis di posisi ketiga masuk ke 32 besar Liga Europa, kompetisi antarklub Eropa level kedua setelah Liga Champions.

Memasuki matchday keempat, sejumlah laga pantas diprediksi berjalan seru di antaranya Napoli vs Manchester City, Tottenham Hotspur vs Real Madrid, Manchester United vs Benfica, dan AS Roma vs Chelsea.

Berikut jadwal pertandingan matchday keempat (dalam WIB) dan siaran langsungnya:

Grup A:

Rabu, 1 November:

02:45 Basel vs CSKA Moskwa

02:45 Manchester United vs Benfica

Grup B:

Rabu, 1 November:

02:45 Paris Saint-Germain vs Anderlecht

02:45 Celtic vs Bayern Munchen

Grup C:

Rabu, 1 November:

02:45 Atletico Madrid vs Qarabag

02:45 AS Roma vs Chelsea

Grup D:

Rabu, 1 November:

02:45 Sporting Lisbon vs Juventus

02:45 Olympiakos Piraeus vs Barcelona

Grup E:

Kamis, 2 November:

02:45 Sevilla vs Spartak Moskwa

02:45 Liverpool vs Maribor

Grup F:

Kamis, 2 November:

02:45 Napoli vs Manchester City

02:45 Shakhtar Donetsk vs Feyenoord Rotterdam

Grup G:

Kamis, 2 November:

00:00 Besiktas vs AS Monaco

02:45 Porto vs RB Leipzig

Grup H:

Kamis, 2 November:

02:45 Borussia Dortmund vs APOEL

02:45 Tottenham Hotspur vs Real Madrid.

Sumber : Reuters