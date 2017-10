Ujung tombak PSV Eindhoven Hirving Lozano setelah menjebol gawang Vitesse Arnhem - Twitter PSV

Bisnis.com, JAKARTA - PSV Eindhoven berhasil menundukkan Vitesse Arnhem dengan skor 4-2 dalam laga lanjutan pekan ke-10 Eredivisie Belanda di Stadion GelreDome, Arnhem, pada Minggu malam WIB (29/10/2017).

Kemenangan tersebut memantapkan posisi tim besutan Philipp Cocu di puncak klasemen sementara dengan raihan 27 poin, sementara Vitesse (18) tergelincir ke peringkat keempat, menyusul kemenangan yang diraih PEC Zwolle (21) di laga lain.

Perolehan 27 angka milik PSV itu jauh meninggalkan peringkat kedua Ajax Amsterdam dengan koleksi 22 angka.

Jurgen Locadia menjadi bintang utama laga tersebut karena mencetak tiga gol, meski satu di antaranya ke gawang yang salah dan berujung bunuh diri serta angka untuk tim lawan.

Hirving Lozano membuka keunggulan PSV saat laga berjalan selama 18 menit, ketika ia menyelesaikan umpan terobosan kiriman Joshua Brenet dengan tendangan kaki kiri yang menghujam ke sudut kanan bawah gawang.

Di pengujung babak pertama, Locadia mencetak gol pertamanya, namun ke gawang yang salah, mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1 saat kedua tim turun minum.

Sekitar 4 menit memasuki babak kedua, Locadia membayar kesalahannya dengan tendangan kaki kanan keras memanfaatkan bola sodoran Jorrit Hendrix yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Remko Pasveer dan membuat PSV kembali unggul 2-1.

Locadia lantas menambah keunggulan PSV menjadi 3-1 ketika ia menyelesaikan situasi serangan cepat dengan sepakan kaki kanan menyambut umpan Hirving Lozano pada menit 56.

Berselang 3 menit kemudian giliran Lozano yang memastikan raihan dwigolnya di laga tersebut dengan sepakan keras jarak dekat selepas situasi tendangan bebas. Gol itu sekaligus membuat PSV memastikan kemenangan 4-1 atas Vitesse di laga tersebut.

Hasil lengkap pekan ke-10: Twente Enschede 1 vs Excelsior 3; Heracles Almelo 3 vs VVV Venlo 0; Roda JC Kerkrade 1 vs Feyenoord Rotterdam 1; Willem II Tilburg 1 vs Ajax Amsterdam 3; PEC Zwolle 2 vs ADO Den Haag 0; Vitesse Arnhem 2 vs PSV Eindhoven 4; Utrecht 2 vs NAC Breda 2; Sparta Rotterdam 2 vs Groningen 1; SC Heerenveen 1 vs AZ Alkmaar 2.

Sumber : Antara/UEFA.com