Bomber Feyenoord Rotterdam Steven Berghuis - Twitter Feyenoord

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Feyenoord Rotterdam makin tercecer dalam persaingan berebut gelar juara Eredivisie musim ini, sebaliknya Ajax menangguk poin penuh untuk mendekati pemuncak klasemen sementara kompetisi teratas dalam sistem sepak bola Belanda itu.

Bertarung di markas Roda JC, Stadion Parkstad Limburg di Kerkrade, pada pekan ke-10, Feyenoord membuka keunggulan melalui Steven Berghuis pada menit ke-11 dengan memaksimalkan assist Nicolai Jorgensen.

Namun, tuan rumah berhasil memberikan gol balasan melalui kontribusi Dani Schahin hanbya berselang 6 menit kemudian setelah sukses memanfaatkan umpan Simon Gustafson. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai.

Dengan hanya mendapatkan tambahan satu angka, Feyenoord tertahan di peringkat kelima dengan nilai 17 atau tertinggal 7 angka dari PSV Eindhoven di pucuk klasemen.

Dalam tiga laga terakhir, Feyenoord selalu gagal memetik kemenangan. Sebelumnya, Feyenoord seri 0-0 ketika menjamu PEC Zwolle dan kalah telak 1-4 dari Ajax, jujga di kandang sendiri, Stadion De Kuip di Rotterdam.

Feyenoord juga makin ditinggalkan Ajax, salah satu pesaing terkuatnya sepanjang sejarah sepak bola Belanda, yang menang 3-1 di kandang Willem II, Stadion Raja Willem II di Kota Tilburg. Seluruh gol tercipta pada babak kedua.

Willem II, tim papan bawah, sempat unggul dengan gol penalti Etien Elikonja ketika babak kedua berjalan 10 menit. Namun, Ajax bangkit dengan menggelontorkan tiga gol ke gawang tuan rumah lewat Lasse Schone (70’), Siem de Jong (79’), dan David Nertes pada injury time.

Dengan tambahan 3 angka, Ajax kini duduk di posisi kedua dengan nilai 22 atau dua angka di belakang pemimpin klasemen PSV Eindhoven yang belum memainkan laga pekan ke-10.

Hasil pekan ke-10 hingga Minggu pagi WIB (29/10/2017): Twente Enschede 1 vs Excelsior 3; Heracles Almelo 3 vs VVV Venlo 0; Roda JC Kerkrade 1 vs Feyenoord Rotterdam 1; Willem II Tilburg 1 vs Ajax Amsterdam 3; PEC Zwolle 2 vs ADO Den Haag 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

18:30 Vitesse Arnhem vs PSV Eindhoven

20:30 Utrecht vs NAC Breda

20:30 Sparta Rotterdam vs Groningen

22:45 SC Heerenveen vs AZ Alkmaar.

Sumber : Reuters & Football Oranje