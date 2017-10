Pemain Monaco bersuka cita selepas Balde Diao Keita (ketiga kanan) menjebol gawang Bordeaux. - Reuters/Regis Duvignau

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Ligue 1 Prancis AS Monaco terus berupaya menjaga jarak rapat dengan pemimpin klasemen sementara Paris Saint-Germain (PSG) setelah menaklukkan tuan rumah Girondis Bordeaux dengan skor 2-0.

Dalam laga pekan ke-11 di Stadion Matmut-Atlantique di Bordeaux, kedua gol tim tamu dihasilkan pada babak kedua melalui kontribusi Balde Diao Keita (57’) dan Thomas Lemar (65’).

Pelatih Leonardo Jardim tidak menurunkan bomber asal Kolombia Radamel Falcao, top skor sementara Ligue 1 dengan 13 gol, lantaran masih dibekap cedera.

Dengan kemenangan ini, Monaco mendulang nilai 25 atau empat angka di belakang pemimpin klasemen PSG, yang menjuarai empat dari lima musim terakhir, dijegal Monaco musim lalu.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu pagi WIB (29/10/2017): PSG 3 vs Nice 0; Bordeaux 0 vs Monaco 2; SM Caen 1 vs Troyes 0; Dijon 1 vs Nantes 0; Guingamp 1 vs Amiens SC 1; Montpellier 0 vs Stade Rennais 1; Strasbourg 2 vs Angers 2.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

21:00 Olympique Lyonnais vs Metz

23:00 Toulouse vs Saint-Etienne

Senin, 30 Oktober:

03:00 Lille OSC vs Olympique Marseille.

Sumber : Reuters