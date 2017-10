Para pemain Bayern Munchen bersuka cita selepas menaklukkan RB Leipzig dua kali dalam rentang waktu 3 hari di ajang yang berbeda. - Reuters/Michael Dalder

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Bayern Munchen meraih kemenangan keduanya atas RB Leipzig dalam rentang waktu 3 hari pada Minggu dini hari WIB (29/10/2017) dengan skor 2-0 untuk unggul 3 poin di puncak klasemen Bundesliga Jerman, setelah Borussia Dortmund kembali tergelincir.

Gol-gol di babak pertama dari James Rodriguez dan Robert Lewandowski membawa Munchen mengamankan kemenangan, poin penuh beruntun ketiga mereka di liga di bawah asuhan pelatih Jupp Heynckes, sedangkan Leipzig mengalami kesulitan setelah pada menit ke-13 mereka harus kehilangan kapten Willi Orban.

Tim Bavaria itu, yang menang adu penalti atas Leipzig pada putaran kedua Piala Jerman (DFB Pokal) pada Kamis dini hari WIB (26/10/2017), kini mengoleksi 23 poin, unggul tiga poin atas Dortmund, yang takluk 2-4 dari Hanover 96. Leipzig, runner up musim lalu, berada di peringkat ketiga dengan 19 poin.

Munchen menguasai permainan sejak awal namun tugas mereka menjadi lebih mudah ketika Orban diusir keluar lapangan akibat mendapatkan kartu merah akibat pelanggarannya terhadap Arjen Robben.

Hanya 6 menit berselang Rodriguez membuka keunggulan timnya, dan Lewandowski menggandakan keunggulan tersebut melalui gol ke-10 di liga musim ini, meski penyerang Polandia itu kemudian harus ditarik karena cedera.

Tuan rumah mengendurkan tekanan setelah turun minum, namun mereka tidak pernah dibuat cemas oleh Leipzig, setelah pencetak gol terbanyak mereka Timo Werner ditarik keluar lapangan pada babak pertama setelah tim itu mendapatkan kartu merah.

Hasil pekan ke-10 hingga Minggu dini hari WIB: Mainz 1 vs Eintracht Frankfurt 1; Hoffenheim 1 vs Borussia Monchengladbach 3; Hertha Berlin 2 vs Hamburg SV 1; Schalke 1 vs Wolfsburg 1; Bayer Leverkusen 2 vs Koln 1; Hannover 4 vs Borussia Dortmund 2; Bayern Munchen 2 vs RB Leipzig 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

21:30 Werder Bremen vs Augsburg

Senin, 30 Oktober:

00:00 Stuttgart vs Freiburg.

Sumber : Antara/Reuters