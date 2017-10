Share this post :

Ujung tombak Juventus Gonzalo Higuain (9) merayakan golnya ke gawang AC Milan bersama Paulo Dybala (10, tengah). - Reuters/Alberto Lingria

Bisnis.com, JAKARTA - Dua gol Gonzalo Higuain membawa Juventus menaklukkan tuan rumah AC Milan dengan skor 2-0 dalam laga pembuka Serie A Italia pekan ke-11, sementara AS Roma mengatasi tamunya Bologna dengan skor tipis 1-0.

Di Stadion Olimpico Roma pada Minggu dini hari WIB (29/10/2017), tuan rumah AS Roma mendapatkan gol penentu kemenangan hasil kontribusi pemain berdarah Mesir Stephajn El Shaarawy pada menit ke-33 setelah menyambar assist Lorenzo Pellegrini.

Sementara di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, juara bertahan Juventus menggasak tuan rumah AC Milan dengan skor 2-0 berkat gol borongan Higuain.

Dia menghasilkan dua golnya pada menit ke-23 dengan memanfaatkan umpan sesama ujung tombak Timnas Argentina Paulo Dybala dan pada menit 63 dengan menuntaskan assist Kwadwo Asamoah.

Berkat kemenangan itu, Juventus mendekati pemuncak klasemen sementara Napoli. Perolehan nilai Juventus saat ini 28, sama dengan Napoli, tetapi kalah selisih gol sehingga hanya ada di posisi kedua.

Selain itu, Napoli belum memainkan pertandingan pekan ke-11 melawan tamunya Sassuolo. Jika menang, Napoli akan kembali meninggalkan Juventus dengan jarak 3 poin.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu dini hari WIB: AC Milan 0 vs Juventus 2; AS Roma 1 vs Bologna 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

18:30 Benevento vs Lazio

21:00 Crotone vs Fiorentina

21:00 Napoli vs Sassuolo

21:00 Sampdoria vs Chievo Verona

21:00 SPAL vs Genoa

21:00 Udinese vs Atalanta Bergamo

Senin, 30 Oktober:

02:45 Torino vs Cagliari

Selasa, 31 Oktober:

02:45 Hellas Verona vs Inter Milan.

Sumber : Reuters