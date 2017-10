Pemain Barcelona Paulinho (kanan) merayakan golnya ke gawang Athletic Bilbao bersama Jordi Alba. - Reuters/Vincent West

Bisnis.com, JAKARTA - FC Barcelona meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas tuan rumah Athletic Bilbao dalam laga lanjutan pekan ke-10 Divisi Primer La Liga Spanyol di Stadion San Mames, Bilbao.

Kemenangan tim besutan Ernesto Valverde itu diraih berkat gol-gol yang dicetak Lionel Messi dan Paulinho.

Tambahan tiga poin yang dibawa pulang dari San Mames, membuat Las Blaugrana kian mapan di puncak klasemen dengan raihan 28 poin, terpaut empat poin dari Valencia (24) di peringkat kedua.

Messi membawa Barcelona unggul setelah menuntaskan serangan balik yang diawali Jordi Alba yang menusuk dan menyodorkan bola umpan yang disambar legiun Argentina itu dengan tendangan keras yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Kepa Arrizabalaga pada menit 36.

Lantas Paulinho memastikan Barcelona membunuh laga itu pada menit 90+2 lagi-lagi melalui situasi serangan balik, dengan menyontek mudah bola liar hasil penyelamatan Kepa atas percobaan tembakan Luis Suarez.

Sebelumnya Bilbao sempat berusaha membalas pada menit 53 saat Raul Garcia menanduk umpan silang Inigo Cordoba, namun bola hanya membentur mistar gawang.

Sebaliknya, Barcelona juga juga akrab dengan tiang gawang lawan. Dua kali percobaan tembakan mereka ditolak tiang gawang, Messi pada menit 21 dan Paulinho pada menit 40.

Sementara itu, Atletico Madrid mencatat hasil imbang ketiga dalam empat laga terakhir La Liga setelah berbagi skor 1-1 saat menjamu Villarreal. Kedua gol dicetak pemain dari Amerika Selatan.

Pemain Timnas Argentina Angel Correa membuka skor untuk keunggulan tuan rumah Atletico pada menit ke-61 dan dibalas ujung tombak Timnbas Kolombia Carlos Bacca 10 menit menjelang laga usai.

Ini hasil seri ketiga Atletico dalam empat pertandingan terakhir di liga. Dua seri sebelumnya didapat di kandang Leganes 0-0 dan 1-1 ketika menjamu Barcelona. Satu laga lagi Atletico menang atas tuan rumah Celta Vigo 1-0 pekan lalu.

Dengan hanya meraih satu angka di Stadion Wanda Metropolitano di Madrid, Atletico gagal menggusur rival sekota Real Madrid di posisi ketiga. Dengan nilai sama-sama 20, Atletico hanya menghuni slot keempat lantaran kalah selisih gol dari Madrid, 9 berbanding 11.

Di laga lainnya, Sevilla menjaga asa untuk tetap bisa bersaing di papan atas dengan mengatasi tamunya Leganes dengan skor tipis 2-1 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Kemenangan itu diperoleh dari hasil gol sumbangsih Wissam Ben Yedder (20’) dan Pablo Sarabia (54’). Adapun sebiji gol balasan Leganes dicetak Alexander Szymanowski dari titik penalti ketika babak kedua memasuki menit ke-3.

Dengan tambahan 3 angka, Sevilla kini menghuni peringkat kelima klasemen sementara dengan nilai 19, sedangkan Leganes dua setrip di bawahnya dengan nilai 17.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu pagi WIB: Deportivo Alaves 1 vs Valencia 2; Atletico Madrid 1 vs Villarreal 1; Athletic Bilbao 0 vs Barcelona 2; Sevilla 2 vs Leganes 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

18:00 Getafe vs Real Sociedad

22:15 Girona vs Real Madrid

Senin, 30 Oktober:

00:30 Eibar vs Levante

02:45 Malaga vs Celta Vigo

Selasa, 31 Oktober:

03:00 Espanyol vs Real Betis

03:00 Las Palmas vs Deportivo La Coruna.

Sumber : Reuters & Antara/LaLiga.es