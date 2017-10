Penyerang Chelsea FC Eden Hazard - Twitter Premier League

Bisnis.com, JAKARTA - Bintang Chelsea, Eden Hazard, berhasil membawa timnya mengalahkan tuan rumah AFC Bournemouth 1-0 dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Primer Inggris di Stadion Vitality, Bournemouth, Inggris, Minggu dini hari WIB (29/10/2017).

Hazard mencetak gol semata wayang yang tercipta di pertandingan tersebut pada menit 51, memanfaatkan umpan kiriman Alvaro Morata demi menyarangkan bola ke area tiang dekat.

Kemenangan itu membuat Chelsea kini mengoleksi 19 poin dan kembali menempati peringkat keempat klasemen, yang sempat diambil alih Arsenal (19) yang bermain lebih awal dan menang 2-1 melawan Swansea. Sedangkan Bournemouth (7) masih terperosok di posisi ke-19.

Chelsea tampil menekan sepanjang pertandingan dan memiliki tak kurang dari 58 persen penguasaan bola serta melepaskan 18 kali percobaan tembakan namun hanya lima di antaranya yang tepat sasaran.

Penampilan gemilang penjaga gawang Asmir Begovic—yang juga sempat membela Chelsea hingga pertengahan tahun ini—serta rapatnya pertahanan Bournemouth membatasi raihan gol juara bertahan Liga Primer Inggris tersebut di laga kali ini.

Morata sebetulnya sempat menyarangkan bola ke gawang Bournemouth pada menit 28 saat dia menyelesaikan bola liar hasil tembakan David Luiz yang malah membentur rekannya sendiri Cesar Azpilicueta. Namun Azpilicueta divonis berada dalam posisi offside sehingga sambaran Morata tak dihitung sebagai gol.

Hasil pekan ke-10 hingga Minggu dini hari WIB: Manchester United 1 vs Tottenham Hotspur 0; Arsenal 2 vs Swansea City 1; Crystal Palace 2 vs West Ham United 2; Liverpool 3 vs Huddersfield Town 0; Watford 0 vs Stoke City 1; West Bromwich Albion 2 vs Manchester City 3; AFC Bournemouth 0 vs Chelsea 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 29 Oktober:

20:30 Brighton & Hove Albion vs Southampton

23:00 Leicester City vs Everton

Selasa, 31 Oktober:

03:00 Burnley vs Newcastle United.

Sumber : Antara/PremierLeague.com