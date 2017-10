Para pemain Hannover merayakan gol ke gawang Dortmund - Reuters/Fabian Bimmer

Bisnis.com, JAKARTA - Borussia Dortmund terus mengalami kemerosotan dalam penampilan di ajang Bundesliga Jerman. Mereka kembali menelan kekalahan dalam pertandingan pekan ke-10, kali ini 2-4 dari tuan rumah Hannover 96.

Bertarung di Stadion HDI Arena di Hannover pada Sabtu malam WIB (28/10/2017), Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan tak kuasa menghadapi keganasan tuan rumah.

Hannover membuka keunggulan pada menit ke-20 lewat titik penalti yang dieksekusi Jonathas Cristian de Jesus, namun Dan Axel Zagadou berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 7 menit berselang.

Sekitar 5 menit menjelang turun minum, Hannover kembali unggul 2-1 lewat Ikhlas Bebou, tetapi ketika babak kedua berjalan 7 menit, Dortmund mampu menyamakan skor jadi 2-2, kali ini melalui gol Andriy Yarmolenko.

Namun, pada menit 59 Zagadou menerima kartu merah dari wasit Patrick Ittrich dan tuan rumah benar-benar memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Hanya semenit kemudian, gelandang Hannover Felix Klaus menambah gol menjadi 3-2.

Sekitar 6 menit menjelang laga usai, Bebou mencetak gol keduanya dalam laga tersebut untuk menjadikan skor akhir pertandingan 4-2 untuk Hannover 96.

Ini kekalahan kedua Dortmund dalam tiga laga terakhir di Bundesliga, satu lainnya seri. Kekalahan ini belum menyebabkan Dortmund turun dari posisi teratas klasemen sementara, namun sangat terbuka kemungkinan hanya dalam hitungan jam ke depan, Bayern Munchen akan menggusurnya.

Nilai Dortmund dan Munchen sama-sama 20 dan ketika berita ini diturunkan, Munchen tengah bertarung melawan tuan rumah RB Leipzig. Jika hasil paling tidak imbang, maka Munchen akan menggantikan Dortmund di posisi teratas klasemen sementara Bundesliga.

Hasil lengkap pekan ke-10 hingga Sabtu tengah malam WIB: Mainz 1 vs Eintracht Frankfurt 1; Hoffenheim 1 vs Borussia Monchengladbach 3; Hertha Berlin 2 vs Hamburg SV 1; Schalke 1 vs Wolfsburg 1; Bayer Leverkusen 2 vs Koln 1; Hannover 4 vs Borussia Dortmund 2.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

23:30 Bayern Munchen 0 vs RB Leipzig 0 (hingga menit ke-20)

Minggu, 29 Oktober:

21:30 Werder Bremen vs Augsburg

Senin, 30 Oktober:

00:00 Stuttgart vs Freiburg.

Sumber : Reuters