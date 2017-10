Tiga pencetak gol Manchester City (dari kiri ke kanan) Fernandinho, Leroy Aziz Sane, dan Raheem Sterling merayakan kemenangan timnya atas West Brom 3-2. - Reuters/Andrew Boyers

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester City memantapkan posisinya di pucuk klasemen sementara Liga Primer Inggris setelah mengatasi tuan rumah West Bromwich Albion dengan skor tipis 3-2 pada pekan ke-10.

Bermain di Stadion The Hawthorns di West Bromwich, ManCity membuka keunggulan dengan gol cepat Leroy Aziz Sane pada menit ke-10 setelah memaksimalkan assist Fernandinho.

Tuan rumah memberi gol balasan untuk menjadikan skor 1-1 melalui Jay Rodriguez pada menit 13, tapi hanya 2 menit kemudian Fernandinho memulihkan keunggulan City, kini gantian Sane memasok assist.

Di babak kedua, ManCity mempertajam keunggulan dengan gol ketiga yang dilesakkan Raheem Sterling pada menit 64 dan West Brom hanya bisa menambah sebiji gol lewat Matt Phillips pada injury time.

Dengan kemenangan ini, skuat asuhan Pep Guardiola telah mengoleksi 28 angka, jauh meninggalkan rival sekota Manchester United di posisi kedua dengan nilai 23.

Berikut hasil pekan ke-10 hingga Sabtu pk. 23:30 WIB: Manchester United 1 vs Tottenham Hotspur 0; Arsenal 2 vs Swansea City 1; Crystal Palace 2 vs West Ham United 2; Liverpool 3 vs Huddersfield Town 0; Watford 0 vs Stoke City 1; West Bromwich Albion 2 vs Manchester City 3.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Sabtu, 28 Oktober:

23:30 AFC Bournemouth vs Chelsea

Minggu, 29 Oktober:

20:30 Brighton & Hove Albion vs Southampton

23:00 Leicester City vs Everton

Selasa, 31 Oktober:

03:00 Burnley vs Newcastle United.

Sumber : Reuters