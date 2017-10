Terens Puhiri - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Nama pemain sayap Borneo FC Terens Puhiri mendadak melambung ke level internasional setelah media-media asing menobatkannya sebagai salah satu pemain dengan kemampuan berlari paling cepat di dunia.

Kemampuan lari yang luar biasa pemain berdarah Papua itu diperlihatkannya ketika mencetak gol ketiga Borneo FC ke gawang Mitra Kukar ketika timnya menang 4-0 saat bertandang ke Tenggarong dalam derby Kalimantan Timur yang berlangsung pada Senin (23/10/2017).

Ketika itu bola liar di wilayah pertahanan Borneo FC, Terens lanbgsung berlari kencang menguasai dan menggiring bola, melakukan aksi solo run melewati satu pemain lawan, dan juga mengelabui kiper Mitra Kukar untuk kemudian menceploskan bola ke gawang kosong.

Tak ayal lagi, berbagai media asing pun menyebut kecepatan berlari Terens Puhiri bahkan lebih cepat dibandingkan dengan Leroy Aziz Sane, pemain Manchester City yang saat ini dianggap tercepat di Liga Primer Inggris.

Beberapa media yang mengangkat kehebatan pemain dengan nama panggilan Tepu di antaranya Daily Mail, Four Four Two, CBS, RT, Times Now, Sport Bible, dan Deadspin.

Inilah kehebatan Terens Puhiri, 21 tahun, ketika mencetak gol ke gawang Mitra Kukar.

Terens Puhiri lahir di Jayapura, Papua, pada 13 Oktober 1996. Dia mulai mengenal sepak bola di SSB Numbay Star Papua pada 2007. Masa juniornya kemudian dilanjutkan di klub Kaltim, Persisam Samarinda.

Karier profesionalnya dimulai pada 2015 bersama Borneo FC. Dia juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-16 dan U-19.