Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone in action - Reuters/Juan Medina

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga klub Divisi Primer La Liga Spanyol Atletico Madrid, Athletic Bilbao, dan Villarreal tersandung di kandang lawan yang level kompetisinya lebih rendah dalam leg pertama Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) pada Kamis dini hari WIB (26/10/2017).

Bertarung di Stadion Manuel Martinez Valero di Elche, Atletico dipaksa imbang 1-1 oleh tuan rumah Elche. Thomas Teye Partey membuka keunggulan tamu pada menit ke-17, sedangkan gol balasan tuan rumah dicetak dari titik penalti oleh Lola Pla ketika babak kedua berjalan 7 menit.

Hasil yang sama didapatkan Athletic Bilbao yang bertanding di Stadion Municipal Sant Francesc de Formentera. Tuan rumah Formantera membuka skor pada menit ke-60 lewat Fernando Linan, dan Bilbao membalas melalui gol Raul Garcia.

Hasil lebih buruk didapat Villarreal yang menyerah 0-1 di kandang Ponferradina, Stadion El Toralin. Satu-satunya gol tuan rumah dilesakkan Cidoncha pada menit ke-37.

Elche, Formantera, dan Ponferradina merupakan kontestan Segunda B, kompetisi level ketiga dalam sistem sepak bola Spanyol.

Hasil Kamis dini hari WIB: Formentera 1 vs Athletic Bilbao 1; Ponferradina 1 vs Villarreal 0; Real Valladolid 1 vs Leganes 2; Elche 1 vs Atletico Madrid 1; Eibar 1 vs Celta Vigo 2.

Hasil Rabu dini hari WIB: Cartagena 0 vs Sevilla 3; Numancia 2 vs Malaga 1; Real Zaragoza 0 vs Valencia 2; Getafe 0 vs Deportivo Alaves 1; Real Murcia 0 vs Barcelona 3; Cadiz 1 vs Real Betis 2.

Jadwal leg pertama berikutnya (dalam WIB):

Jumat, 27 Oktober:

00:30 Lleida Esportiu vs Real Sociedad

01:30 Deportivo La Coruna vs Las Palmas

01:30 Girona vs Levante

02:30 Fuenlabrada vs Real Madrid

02:30 Tenerife vs Espanyol.

Sumber : Reuters