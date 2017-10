Jose Arnaiz selepas mencetak gol dalam laga debutnya bersama tim senior FC Barcelona - Twitter FC Barcelona

Bisnis.com, JAKARTA - Sevilla dan juara bertahan FC Barcelona sama-sama mencatat kemenangan dengan skor 3-0 di kandang lawan dalam leg pertama 32 besar Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) yang berlangsung pada Rabu dini hari WIB (25/10/2017).

Bertarung di Stadion Municipal Cartagonova di Cartagena, Sevilla menang dengan tiga gol yang dilesakkan Pablo Sarabia (25’), Carlos Joaquin Correa (35’), dan Luis Fernando Muriel (51’). Cartagena adalah kontestan Segunda B, kompetisi level ketiga dalam sistem sepak bola Spanyol.

Sementara itu, Barcelona menaklukkan tuan rumah Real Murcia, juga kontestan Segunda B, dengan skor serupa berkat tiga gol dari Paco Alcacer (44’), Gerard Deulofeu (52’), dan Jose Amaiz (56’), yang baru pertama main untuk tim senior Barcelona.

Dalam pertandingan tersebut, pelatih Barca Zinedine Zidane mengistirahatkan hampir semua pemain utamanya termasuk duet lini depan Lionel Messi dan Luis Suarez.

Hasil leg pertama 32 besar Copa del Rey pada Rabu dini hari WIB: Cartagena 0 vs Sevilla 3; Numancia 2 vs Malaga 1; Real Zaragoza 0 vs Valencia 2; Getafe 0 vs Deportivo Alaves 1; Real Murcia 0 vs Barcelona 3; Cadiz 1 vs Real Betis 2.

Jadwal leg pertama berikutnbya (dalam WIB):

Kamis, 26 Oktober:

00:00 Formentera vs Athletic Bilbao

01:30 Ponferradina vs Villarreal

01:30 Real Valladolid vs Leganes

01:30 Elche vs Atletico Madrid

02:30 Eibar vs Celta Vigo

Jumat, 27 Oktober:

00:30 Lleida Esportiu vs Real Sociedad

01:30 Deportivo La Coruna vs Las Palmas

01:30 Girona vs Levante

02:30 Fuenlabrada vs Real Madrid

02:30 Tenerife vs Espanyol.

