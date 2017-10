Kiper Manchester City Claudio Bravo dan striker Sergio Aguero merayakan kemenangan atas Wolves di ajang Piala Liga - Reuters/Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester City, pemimpin klasemen sementara Liga Primer, harus susah payah manang lewat adu penalti atas Wolverhampton Wanderers, pemimpin klasemen Championship, kompetisi level kedua dalam sistem sepak bola Inggris, di 16 besar Piala Liga (EFL Cup/Carabao Cup).

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Etihad di Manchester pada Rabu dini hari WIB (25/10/2017), tuan rumah ManCity dipaksa imbang tanpa gol oleh tamunya Wolves hingga permainan selama 120 menit, termasuk 2 x 15 menit babak tambahan waktu.

Dalam adu penalti, kiper City Claudio Bravo tampil sebagai pahlawan dengan menghentikan aksi Alfred N’Diaye dan Conor Coady. Hanya eksekutor pertama Leo Bonatini yang sukses menunaikan tugasnya, sementara tiga penendang City semua sukses yakni Kevin de Bruyne, Yaya Toure, dan Leroy Sane.

Dengan demikian, skor akhir untuk skuat asuhan Pep Guardiola dan sehingga lolos ke babak 8 besar atau perempat final.

Tiket 8 besar juga menjadi milik tim-tim Liga Primer yakni Manchester United, Arsenal, Leicester City , dan AFC Bournemouth. MU menang 2-0 atas tuan rumah sesama kontestan Liga Primer Swansea City, sementara Arsenal menang 2-1 atas tim Championship Norwich City lewat perpanjangan waktu.

Satu-satunya kekalahan tim Liga Primer dari keserta klub Divisi Championship dialami Crystal Palace. Tim yang di Liga Primer tengah terpuruk di dasar klasemen itu dihantam peringkat ketujuh Championship Bristol City 4-1.

Hasil 16 besar Piala Liga pada Rabu dini hari WIB: AFC Bournemouth 3 vs Middlesbrough 1; Arsenal 2 vs Norwich City 1 (perpanjangan waktu); Bristol City 4 vs Crystal Palace 1; Leicester City 3 vs Leeds United 1; Swansea City 0 vs Manchester United 2; Manchester City 0 vs Wolverhampton Wanderers 0 (City menang adu penalti 3-2).

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Kamis, 26 Oktober:

01:45 Chelsea vs Everton

02:00 Tottenham Hotspur vs West Ham United.

Sumber : Reuters