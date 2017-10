Share this post :

Trofi Piala Jerman - Reuters/Hannibal Hanschke

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang Piala Jerman (DFB Pokal) segera memasuki rangkaian pertandingan fase 32 besar. Sebanyak 16 pertandingan akan menentukan tim-tim yang akan melaju ke 16 besar atau perdelapan final.

Big match di fase 32 besar ini adalah RB Leipzig menjamu Bayern Munchen. Ini merupakan pertemuan dua tim yang di Bundesliga tengah beradu ketat di klasemen, Munchen posisi kedua dan Leipzig ketiga.

Beberapa pertandingan lain yang layak diseksamai di antaranya Magdeburg vs Borussia Dortmund, Hertha Berlin vs Koln, dan Werder Bremen vs Hoffenheim.

Berikut jadwal lengkap pertandingan 32 besar Piala Jerman (dalam WIB):

Selasa, 24 Oktober:

23:30 Paderborn vs Bochum

23:30 Wehen Wiesbaden vs Schalke 04

23:30 Fortuna Dusseldorf vs Borussia Monchengladbach

23:30 Bayer 04 Leverkusen vs Union Berlin

Rabu, 25 Oktober:

01:45 Schweinfurt vs Eintracht Frankfurt

01:45 Magdeburg vs Borussia Dortmund

01:45 Mainz 05 vs Holstein Kiel

01:45 Greuther Furth vs Ingolstadt 04

23:30 Osnabruck vs Nurnberg

23:30 Hertha Berlin vs Koln

23:30 Wolfsburg vs Hannover 96

23:30 Kaiserslautern vs Stuttgart

Kamis, 26 Oktober:

01:45 Jahn Regensburg vs Heidenheim

01:45 Werder Bremen vs Hoffenheim

01:45 Freiburg vs Dynamo Dresden

01:45 RB Leipzig vs Bayern Munchen.

