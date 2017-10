Bomber AS Monaco Radamel Falcao - Reuters/Stephane Mahe

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan AS Monaco terus menjaga jarak dekat dengan pemimpin klasemen sementara Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) setelah menundukkan SM Caen dengan skor 2-0.

Dalam pertandingan pekan ke-10 liga teratas dalam sistem sepak bola Prancis itu, Monaco mempecundangi tamunya di Stadion Louis II di wilayah Kerajaan Monako berkat dua gol yang dilesakkan Balde Diao Keita (21’) dan penalti bomber Radamel Falcao (59’).

Monaco memang memulai liga musim ini dengan tertatih-tatih setelah kehilangan salah satu tombak tajamnya, Kylian Mbappe, yang hengkang ke rivalnya, PSG. Sejauh ini, Monaco telah menelan dua bkekalahan dari 10 laga awal.

Dengan tambahan 3 p;oin hasil kemenangan atas Caen, skuat asuhan Leonardo Jardim untuk sementara memperpendek selisih poin dengan PSG. Perolehan nilai PSG, yang menjuarai empat musim Ligue 1 dari lima musim terakhir, saat ini 25, sedangkan Monaco 22.

Namun, PSG berpeluang besar menjauhi lagi Monaco apabila berhasil memetik kemenangan atas tuan rumah Olympique Marseille dalam pertandingan penutup pekan ke-10 yangdijadwalkan berlangsung pada Senin dini hari WIB (23/10/2017).

Hasil pekan ke-10 hingga Minggu dini hari WIB (22/10/2017): Saint-Etienne 0 vs Montpellier HSC 1; AS Monaco 2 vs SM Caen 0; Amiens SC 1 vs Girondins Bordeaux 0; Angers SCO 0 vs Toulouse 1; Metz 1 vs Dijon FCO 2; Nantes 2 vs En Avant Guingamp 1; Stade Rennais 1 vs Lille OSC 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 22 Oktober:

20:00 OGC Nice vs RC Strasbourg

22:00 ES Troyes vs Olympique Lyonnais

Senin, 23 Oktober:

02:00 Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain.

Sumber : Reuters