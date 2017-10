Para pemain Bayern Munchen merayakan gol ke gawang Hamburg yang dicetak Corentin Tolisso (kedua kanan). - Reuters/Fabian Bimmer

Bisnis.com, JAKARTA - Borussia Dortmund mulai terancam untuk dijatuhkan dari singgasananya di puncak klasemen Bundesliga Jerman setelah ditahan imbang dengan skor 2-2 oleh tuan rumah Eintracht Frankfurt.

Hasil itu buruk bagi Dortmund karena dua rival terdekatnya, Bayern Munchen dan RB Leipzig, berhasil memetik kemenangan. Munchen mengatasi tuan rumah Hamburg 1-0, sementara Leipzig menaklukkan tamunya Stuttgart juga dengan skor 1-0.

Dengan hasil tiga laga pekan kesembilan tersebut, Munchen, sang juara bertahan, telah bisa menyamai perolehan nilai Dortmund 20, namun Dortmund masih teratas lantaran unggul selisih gol 18 berbanding 15.

Dalam pertandingan pada Minggu dini hari WIB(22/10/2017), Munchen menaklukkan Hamburg 1-0 di Stadion Volkspark berkat gol semata wayang Corentin Tolisso pada menit ke-52.

Sementara itu, di Red Bull Arena, tuan rumah Leipzig memetik poin penuh berkat gol tunggal yang dilesakkan Marcel Sabitzer pada menit ke-23.

Adapun di Stadion Commerzbank-Arena di Frankfurt, tuan rumah menghapus keunggulan dua gol Dortmund lewat gol Nuri Sahin (18’) dan Maxi Philipp (57’) dengan dua gol balasan Sebastien Haller dari titik penalti (64’) dan Marius Wolf (68’).

Ini merupakan laga kedua secara beruntun bagi Dortmund di Bundesliga untuk memetik poin penuh. Sebelumnya anak asuh Peter Bosz takluk 2-3 di kandang sendiri, Signal Iduna Park, dari RB Leipzig.

Lebih buruk lagi, jika dihitung dengan hasil di Liga Champions pada pertengahan pekan lalu, catatan gagal menang Dortmund mamkin panjang karena hanya bisa seri 1-1 di kandang klub lemah Siprus, APOEL.

Adapun kegagalan Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan mengalami kesulitan memetik angka penuh di Frankfurt sebenarnya telah diprediksi Bola.Bisnis.com sebelum rangkaian pertandingan pekan kesembilan dimulai.

Berikut hasil pekan kesembilan Bundesliga hingga Minggu dini hari WIB (22/10/2017): Schalke vs Mainz 0; RB Leipzig 1 vs Stuttgart 0; Borussia Monchengladbach 1 vs Bayer Leverkusen 5; Eintracht Frankfurt 2 vs Borussia Dortmund 2; Augsburg 1 vs Hannover 2; Hamburg SV 0 vs Bayern Munchen 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 22 Oktober:

18:30 Koln vs Werder Bremen

20:30 Freiburg vs Hertha Berlin

23:00 Wolfsburg vs Hoffenheim.

Sumber : Reuters