Penyerang Valencia Simone Zaza - Twitter La Liga

Bisnis.com, JAKARTA - Valencia menggasak Sevilla dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan pekan kesembilan Divisi Primer La Liga Spanyol pada Minggu dini hari WIB (22/10/2017).

Pemain asal Portugal Goncalo Guedes mencetak dua gol dalam pertandingan di Stadion Mestalla yakni gol pembuka 3 menit menjelang rehat dan gol penutup saat laga memasuki injury time babak kedua.

Penyerang Timnas Italia Simone Zaza mencetak gol kedua tuan rumah ketika babak kedua memasuki menit ke-6, sedangkan satu lainnya dihasilkan Santi Mina 7 menit menjelang laga usai. Santi Mina sendiri baru masuk pada menit ke-70 menggantikan Simone Zaza.

Dengan tambahan 3 poin, Valencia memastikan mempertahankan peringkat kedua klasemen sementara hingga seluruh pertandingan pekan kesembilan rampung kalau pun peringkat ketiga yakni juara bertahan Real Madrid bisa menaklukkan Eibar pada Senin dini hari WIB (23/10/2017).

Berikut hasil pekan kesembilan La Liga hingga Minggu dini hari WIB: Levante 1 vs Getafe 1; Real Betis 2 vs Deportivo Alaves 0; Valencia 4 vs Sevilla 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 22 Oktober:

01:45 Barcelona 1 vs Malaga 0 (hingga menit ke-25)

17:00 Villarreal vs Las Palmas

21:15 Celta Vigovs vs Atletico Madrid

23:30 Leganes vs Athletic Bilbao

Senin, 23 Oktober:

01:45 Real Madrid vs Eibar

Selasa, 24 Oktober:

01:00 Real Sociedad vs Espanyol

02:00 Deportivo La Coruna vs Girona.

Sumber : Reuters