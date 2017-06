Share this post :

Para pemain tim nasional Jerman - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Juara Piala Dunia 2014 Jerman menundukkan Australia 3-2 di pertandingan Piala Konfederasi 2017 di Rusia, Senin (19/6/2017).

Jerman unggul pertama pada menit ke-5 melalui L Stind. Namun, pada menit 41 T Rogic menyamakan kedudukan. Satu menit menjelang usai babak pertama, N Draxler mambawa Jerman unggul lagi 2-1.

Di awal babak kedua, Jerman memperbesar keunggulan menjadi 3-2 melalui L Goretzka pada menit ke-48. Pada menit ke56, T Juric memperkecil kekalahan Australia.

Di tim kali ini, Jerman hanya akan diperkuat tiga pemain saat menjuarai Piala Dunia 2014 yakni Shkodran Mustafi, Matthias Ginter dan Julian Draxler.

Adapun juara Asia Australia memiliki pengalaman yang membanggakan di turnamen ini daripada lawan-lawan Eropa mereka. Orang Australia ini membuat penampilan di Piala Konfederasi FIFA keempat mereka setelah sebelumnya tampil pada 1997, 2001, dan 2005.

Sumber : fifa/Dailytelegraph/Reuters

23:51 WIB

Babak II Usai

Jerman 3 - Australia 2

23:46 WIB

Menit 89

Tendangan Leon GORETZKA (Jerman) melenceng dari target. Bola terlalu tinggi di atas gawang. Umpan Timo Werner.



23:43 WIB

Menit 86

Tim CAHILL masuk menggantikan Tomi JURIC (Australia)

23:37 WIB

Menit 78

Emre CAN (Jerman) diganti oleh Lars STINDL



23:34 WIB

Menit 77

Jermankembali mendapatkan tendangan bebas. Kali ini dilakukan oleh Jonas Hector

23:31 WIB

Menit 74

Tendangan bebas untuk Jerman yang diambil oleh Sebastian Rudy

23:28 WIB

Menit 71

James TROISI menggantikan Tommy ROGIC (Australia)

23:22 WIB

Menit 64

Trent Sainsbury (Australia) mendapat kartu kuning dari wasit.

23:20 WIB

Menit 63

Joshua Kimmich (Jerman) melakukan tendangan bebas.

23:18 WIB

Menit 60

Jonas Hector (Jerman) melakukan pelanggaran.

23:17 WIB

Menit 58

Tomi JURIC (Australia) mencetak gol kedua Australia



23:14 WIB

Menit 57

Pergantian pemain Jerman. Timo Werner diganti oleh Sandro Wagner.

23:11 WIB

Menit 55

Leon Goretzka (Jerman) mendapat kartu kuning karena pelanggaran keras.

23:10 WIB

Menit 52

Serangan melalui Leon Goretzka (Germany) gagal setelah bola hasil tendangan kaki kanannya terlalu tinggi.Umpan dari Sebastian Rudy.

23:05 WIB

Menit 48

L.Goretzka mencetak gol ketiga untuk Jerman. Gol dihasilkan dari tendangan kaki kanan memanfaatkan umpan Joshua Kimmich

23:04 WIB

Babak II

Jerman 2 - Australia 1

22:45 WIB

Babak I Usai

Jerman 2 - Australia 1

22:42 WIB

Menit 43

Gooolllll. 2-1 untuk Jerman. Jerman mendapkan pinalti setelah Leon Goretzka melakukan pelanggaran di kotak pinalti. Julian DRAXLER mengeksekusi dengan baik.

22:40 WIB

Menit 41

Gooollll. Australia menyamakan kedudukan 1-1 melalui Tommy ROGIC (Australia).



22:39 WIB

Menit 40

Julian DRAXLER (Jerman) tendangan pojok.



22:37 WIB

Menit 38

Peluang Jerman terbuang sia-sia. Lars STINDL terperangkap offside



22:35 WIB

Menit 37

Bola hasil tendangan Trent SAINSBURY (Australia) jauh dari target.

22:32 WIB

Menit 33

Mathew LECKIE (Australia) melakukan pelanggaran.

22:31 WIB

Menit 31

Tendangan Julian DRAXLER (Jerman) menjauh dari target.



22:29 WIB

Menit 29

Jonas HECTOR (Jerman) terperangkap offside.

22:27 WIB

Menit 23

Milos DEGENEK (Australia) melakukan pelanggaran dan tendangan bebas ke Jerman. Namun tendangan Sandro WAGNER (Jerman), diblok.

22:26 WIB

Menit 21

Maty RYAN (Australia) memblok tendangan Julian BRANDT (Jerman)



22:25 WIB

Menit 19

Milos DEGENEK (Australia) memblok tendangan \'Leon GORETZKA (Jerman).Germany) sees one of his shots blocked.



22:23 WIB

Menit 14

Trent SAINSBURY (Australia) merndapat hukuman karena pelanggaran

22:21 WIB

Menit 9

Joshua KIMMICH (Jerman) melakukan pelanggaran



22:19 WIB

Menit 5

Lars STINDL mencetak gol untuk Jerman.



22:15 WIB

Menit 4

Tendangan Leon GORETZKA (Jerman) melenceng dari target



22:14 WIB

Babak I

Jerman 0 - AUstralia 0

16:21 WIB

Head to Head

Tanggal Pertandingan Hasil Skor Kompetisi 18 Jun 1974 Jerman v Australia M 3-0 FIFA World Cup 15 Jun 2005 Jerman v Australia M 4-3 FIFA Confederations Cup 13 Jun 2010 Jerman v Australia M 4-0 FIFA World Cup 29 Mar 2011 Jerman v Australia K 1-2 International Friendly 25 Mar 2015 Jerman v Australia S 2-2 International Friendly 19 Jun 2017 Australia v Jerman FIFA Confederations Cup

14:57 WIB

Komentar Pemain Australia

Ange Postecoglou didukung oleh seluruh skuadnya untuk mengikuti pelatihan penuh minggu ini. "Mereka adalah tim yang baik, jelas kita tahu itu," kata striker Socceroos Tomi Juric. "Mereka datang dengan skuad muda dengan banyak hal untuk ditunjukkan, beberapa pemain berupaya mengambil tempat di Piala Dunia untuk tahun depan."



"Kami telah melakukan beberapa ulasan terhadap mereka dan mereka terlihat sangat berbahaya, tapi sekali lagi ada beberapa area yang dapat kami gunakan dan menghukum mereka. Jika kita melakukannya dengan bijak, dan memainkan permainan yang telah kita rancang untuk bermain selama beberapa tahun ini, kita berpotensi membuat banyak masalah bagi mereka. "



Dengan pertandingan melawan Kamerun dan Chile yang akan datang dalam enam hari berikutnya setelah bentrokan melawan Jerman, sangat penting bagi peluang Socceroos untuk masuk jauh di turnamen untuk mendapat hasil positif melawan Jerman.



"Di turnamen mana pun, game pertama sangat penting," kata Postecoglou. "Sebuah kinerja yang kuat melawan tim seperti Jerman memberi Anda kepercayaan diri untuk menghadapi siapapun.



"Pada tahap ini kami hanya memastikan semua orang dalam kondisi yang benar, fisik dan mental. Sejauh ini para pemain sudah bagus. Kami melakukan perjalanan jauh tapi mereka sudah pulih dengan sangat baik. Beberapa hari latihan dan kami siap berangkat. "

14:55 WIB

Prediksi Pelatih Australia

"Mereka melakukan hal yang benar," kata Ange Postecolglou, pelatih Australia. "Mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin memenangkan Piala Dunia dalam waktu 12 bulan dan ini adalah bagian dari persiapan mereka untuk itu. Kita akan siap untuk itu."



"Pada akhir hari itu pemain Jerman datang ke turnamen, mereka selalu tampil bagus."



"Sementara orang lain mungkin berpikir ada semacam aspek yang lemah terhadapnya, bukan itu cara kita mendekatinya. Satu hal yang tidak akan kami anggap remeh adalah kemampuan mereka memainkan jenis sepakbola yang mereka kenali. "

14:50 WIB

Prediksi Line Up

AUSTRALIA:



Mat Ryan; Bailey Wright, Milos Degenek, Trent Sainsbury; Mark Milligan, Aaron Mooy, Aziz Behich, Mathew Leckie; Jackson Irvine, Tom Rogic, Tomi Juric



JERMAN:



Bernd Leno; Joshua Kimmich, Matthias Ginter, Antonio Rudiger, Jonas Hector; Emre Can, Julian Brandt, Leon Goretzka, Lars Stindl, Julian Draxler; Sandro Wagner

14:01 WIB

Daftar Pemain Jerman

Kiper: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG)



Belakang: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Cologne), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Roma), Niklas Sule (Hoffenheim)





Gelandang: Julian Draxler (PSG), Leon Goretzka (Schalke), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Liverpool), Amin Younes (Ajax), Leroy Sane (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Sebastian Rudy (Hoffenheim)



Depan: Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig)