Pemain Manchester United Henrikh Mkhitaryan (kanan) disambut Michael Carrick selepas menjebol gawang Anderlecht di ajang Liga Europa. Skor akhir 1-1. - Reuters/Andrew Couldridge

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib berbeda dialami dua klub unggulan, Olympique Lyonnais dan Manchester United, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Europa pada Jumat pagi WIB (14/4/2017).

Lyon sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas klub Turki, Besiktas, pada pertandingan yang digelar di Stadion Parc Olympique Lyonnais di Lyon.

Laga itu sempat ditunda selama 45 menit akibat kerusuhan suporter, namun Lyon berhasil membalikkan skor dari kalah 0-1 akibat gol Ryan Babel (15’) pada paruh pertama menjadi menang 2-1 berkat gol beruntun berselang semenit lewat kontribusi Corentin Tolisso (83’) dan Jeremy Morel (84’).

Sementara itu, MU yang mengemas keunggulan 1-0 berkat gol Henrik Mkhitaryan (36’) terpaksa membawa pulang hasil imbang setelah tuan rumah Anderlecht menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Leander Dendoncker hanya 4 menit sebelum laga di Stadion Constant Vanden Stock di Brussels usai.

Pada laga lainnya, klub papan atas Eredivisie Belanda Ajax Amsterdam menundukkan wakil Bundesliga Jerman Schalke 04, dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Amsterdam Arena.

Dua gol kemenangan Ajax diborong oleh gelandang Timnas Belanda, Davy Klaassen, yang menjebol gawang Schalke melalui tendangan penalti pada menit ke-23 dan satu gol tambahan ketika babak kedua memasuki menit ke-7.

Adapun satu-satunya wakil Divisi Primer La Liga Spanyol, Celta Vigo, sukses mengalahkan wakil Belgia Genk dengan skor 3-2 lewat gol Pione Sisto (15’), Iago Aspas (17’), dan John Guidetti (38).

Genk sempat membuka skor lebih dulu melalui Jean-Paul Boetius (10’) dan memperkecil skor dengan gol terakhir dalam laga itu melalui Thomas Buffel (67’).

Liga Europa merupakan kompetisi antarklub Eropa level kedua setelah Liga Champions. Juara Liga Europa musim ini akan bertarung di Liga Champions musim depan.

Hasil leg pertama perempat final Liga Europa: Anderlecht 1 vs Manchester United 1; Celta Vigo 3 vs Genk 2; Ajax Amsterdam 2 vs Schalke 0; Olympique Lyonnais 2 vs Besiktas 1.

Jadwal leg kedua (dalam WIB):

Jumat, 21 April:

02:00 Manchester United vs Anderlecht

02:00 Genk vs Celta Vigo

02:00 Schalke 04 vs Ajax Amsterdam

02:00 Besiktas vs Olympique Lyonnais.

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara/UEFA.com