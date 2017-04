Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Klub papan atas Liga Prancis, AS Monaco, berhasil mencuri kemenangan atas Borussia Dortmund dengan skor 3-2 pada pertandingan leg pertama perempatfinal Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Kamis waktu Indonesia.



Pertandingan ini ditunda satu hari menyusul tiga ledakan yang terjadi di dekat bus yang mengantar kesebelasan Borussia Dortmund menuju stadion pada Selasa (11/4) malam.



Pada pertandingan ini, bintang muda AS Monaco Kylian Mbappe mencetak dua gol yang membuat Dortmund harus meraih kemenangan di Prancis pada leg kedua yang akan digelar pada pekan depan.



Dortmund yang bermain tanpa bek Marc Bartra yang cedera akibat ledakan tertinggal 0-1 dari gol yang dicetak Kylian Mbappe melalui skema serangan balik yang dilakukan Bernardo Silva dan Thomas Lemar pada menit 19.



Dua menit sebelumnya, Monaco gagal mencetak keunggulan setelah eksskusi penalti Fabinho tidak akurat menuju sasaran. Penalti itu diberikan wasit atas pelanggaran Sokratis Papastathopoulos kepada Mbappe di menit 16.



Monaco bahkan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 setelah pemain Dortmund, Sven Bender, melakukan gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi umpan silang pemain Monaco pada menit 35.



Pada awal babak kedua Dortmund memasukan Christian Pulisic dan Nuri Sahin menggantikan Bender dan Schmelzer.



Pasukan Thomas Tuchel pun memperkecil ketertingalan menjadi 2-1 lewat gol Ousmane Dembele dari umpan Shinji Kagawa pada menit 57.



Namun Kylian Mbappe menjadi momok bagi pertahanan Dortmund. Pada menit 79, pemain incaran sejumlah klub Liga Premier Inggris itu kembali menjebol gawang Roman Burki memanfaatkan kesalahan passing pemain Dortmund.



Shinji Kagawa memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 untuk Dortmund pada menit 84 setelah bekerja sama dengan Nuri Sahin. Namun skor 3-2 untuk kemenangan Monaco bertahan hingga laga usai.



Susunan pemain Dortmund vs Monaco:



Borussia Dortmund : Burki; Sokratis, Bender, Ginter; Piszczek, Guerreiro, Weigl, Schmelzer; Dembele, Kagawa; Aubameyang.



Monaco : Subasic; Toure, Glik, Jemerson, Raggi; Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappe.

