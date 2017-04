Para pemain Real Sociedad merayakan gol ke gawang Sporting Gijon - Twitter Real Sociedad

Bisnis.com, JAKARTA - Real Sociedad mempertahankan slot Eropa-nya setelah menghantam Sporting Gijon dengan skor 3-1 dalam pertandingan penutup pekan ke-31 Divisi Primer La Liga Spanyol yang berlangsung pada Selasa dini hari WIB (11/4/2017).

Rangkaian gol dari Willian Jose (3’), Juan Miguel ‘Juanmi’ Jimenez (27’), dan Yuri Berchiche (77’) membuat tuan rumah unggul 3-0, sementara Sporting Gijon hanya bisa membalas sebiji gol melalui Uwa Echiejile 4 menit menjelang laga usai untuk menjadikan skor akhir 3-1.

Dengan tambahan 3 angka, Real Sociedad naik ke peringkat keenam dengan nilai 52, menggeser Eibar dan Athletic Bilbao. Tim yang finis di posisi keenam akan mendapat tiket langsung masuk fase grup Liga Europa.

Sementara bagi Sporting Gijon, kekalahan di Stadion De Anoeta di San Sebastian di wilayah separatis Basque ini semakin membenamkannya di zona degradasi. Dengan koleksi nilai 22, Gijon berada di peringkat 18 dan terpaut 5 angka di belakang zona aman.

Hasil lengkap pekan ke-31: Villarreal 3 vs Athletic Bilbao 1; Espanyol 1 vs Deportivo Alaves 0; Real Madrid 1 vs Atletico Madrid 1; Sevilla 4 vs Deportivo La Coruna 2; Malaga 2 vs Barcelona 0; Granada 1 vs Valencia 3; Celta Vigo 0 vs Eibar 2; Osasuna 2 vs Leganes 1; Las Palmas 4 vs Real Betis 1; Real Sociedad 3 vs Sporting Gijon 1.

Sumber : Soccerway