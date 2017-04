Pemain Crystal Palace Luka Milivojevic (kiri) selepas menjebol gawang Arsenal, disambut Christian Benteke - Reuters/Matthew Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Harapan Arsenal untuk finis di posisi empat besar Liga Primer Inggris yang berbuah tiket Liga Champions Eropa musim depan agaknya makin mendekati hanya sebagai angan-angan setelah ditumpas dengan skor 0-3 dalam derby London di markas Crystal Palace.

Dalam pertandingan penutup pekan ke-32 di Stadion Selhurst Park pada Selasa pagi WIB (11/4/2017), ujung tombak Palace Andros Townsend membuka skor pada menit ke-17 setelah menerima assist Wilfried Zaha.

Yohan Cabaye menggandakan keunggulan tuan rumah dengan golnya pada menit ke-63 dengan tendangan lob melewati kepala dan jangkauan kiper Arsenal Emiliano Martinez.

Akhirnya skor menjadi trelak 3-0 setelah Palace melesakkan gol terakhir melalui penalti yang dieksekusi Luka Milivojevic pada menit ke-68. Wasit Michael Oliver menetapkan hukuman penalti setelah kiper Martinez melanggar Townsend di kotak terlarang.

AZrsenal sebenarnya sempat mendapatkan peluang melalui Alexis Sanchez, tetapi penyerang Timnas Chile itu gagal merealisasikannya menjadi setidaknya sebiji gol balasan pun.

Dengan hasil ini, Arsenal, yang selama 20 musim terakhir bersama pelatih Arsene Wenger selalu bisa finis di posisi empat besar, kali ini mesti bersiap menerima kenyataan pahit tak lagi masuk daftar elite tersebut.

The Gunners saat ini hanya di posisi keenam dengan koleksi nilai 54, hanya unggul selisih satu gol dengan Everton yang persis satu setrip di bawahnya, atau berjarak 7 angka di belakang Manchester City yang sekarang menghuni peringkat keempat klasemen sementara.

Adapun posisi di papan atas, Chelsea memimpin dengan nilai 75, diikuti Tottenham Hotspur 68, Liverpool 63, ManCity 61, dan Manchester United 57.

Sementara bagi Palace, kemenangan ini tak mengubahnya di posisi ke-16 dengan nilai 34 atau terpaut 6 angka di atas zona degradasi.

Hasil lengkap ke-32: Tottenham Hotspur 4 vs Watford 0; Manchester City 3 vs Hull City 1; Middlesbrough 0 vs Burnley 0; Stoke City 1 vs Liverpool 2; West Bromwich Albion 0 vs Southampton 1; West Ham United 1 vs Swansea City 0; Bournemouth 1 vs Chelsea 3; Sunderland 0 vs Manchester United 3; Crystal Palace 3 vs Arsenal 0.

Sumber : Reuters & The Guardian